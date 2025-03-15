أساطير العين في مواجهة لبلوغ نهائي كأس سوبر «تحدي حفيت»

يستضيف استاد طحنون بن محمد بالقطارة، مساء اليوم، نهائي بطولة المؤسسات، المؤهل إلى نهائي كأس سوبر تحدي حفيت الرياضي. ويجمع اللقاء المرتقب بين فريقي العين (أ) والعين (ب)، ويقود الأول علي سلطان وفارس جمعة، فيما يضم الثاني كوكبة من أساطير النادي، من بينهم هلال سعيد، حميد فاخر، وليد سالم، عمر غريب، شهاب أحمد، فوزي فايز، خالد عبدالرحمن، سالم عبدالله، محمد عبدالرحمن «عجب»، وعبدالله مال الله.

من ناحية أخرى، أضافت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي، بطولة الشطرنج إلى قائمة المنافسات، ليصل إجمالي الرياضات المدرجة في النسخة الحالية إلى 21 رياضة مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنوع الرياضي، وإتاحة الفرصة لمختلف شرائح المجتمع للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات مساء غد في الصالة الرياضية الملحقة باستاد طحنون بن محمد بالقطارة، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين المحترفين والهواة.

وتهدف منافسة الشطرنج إلى استقطاب عشاق اللعبة من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، مع التركيز على دعم المواهب الشابة، ومنحهم الفرصة للتنافس في أجواء تنافسية حماسية، وتقرر أن تقام المباريات وفق نظامي الشطرنج الكلاسيكي والشطرنج السريع، وسط تنظيم دقيق، يراعي أعلى المعايير الاحترافية.

وأسفرت منافسات الدور ربع النهائي في بطولة الأحياء السكنية لتحدي حفيت الرياضي، عن تأهل فريق المرخانية إلى نصف النهائي، بعد فوزه على الظاهر (3 ـ 0)، وتغلب نعمة على زاخر بهدف نظيف.

وتمكن الفقع من حجز مقعده في الدور قبل النهائي، بعد انتصاره على شعبة الوطاه (2 ـ 0)، بينما أكمل المريال عقد الفرق المتأهلة، بفوز كبير على المعترض (4 ـ 2).

واصل فريق الصاروج تألقه في بطولة تحدي حفيت الرياضي للكريكيت، حيث توج باللقب، بعد فوزه الساحق على حي الجاهلي بنتيجة (94 ـ 48)، في النهائي.

تأهل فريق نادي العين لأصحاب الهمم إلى نهائي بطولة كرة القدم لأصحاب الهمم، حيث يواجه نظيره نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، يوم الاثنين المقبل، على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم.

وجاء تأهل العين بعد فوزه الكبير على مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل (5 ـ 0)، بينما انتزع نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بطاقة التأهل، بفوزه على مركز العين للرعاية والتأهيل بنتيجة (4 ـ 2)، في نصف النهائي.