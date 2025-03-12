الأولمبياد الخاص الإماراتي يفتتح اليوم مشوار «شتوية تورين»

يفتتح لاعبو ولاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي مشوارهم اليوم في منافسات دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في تورين بإيطاليا والمستمرة حتى 15 مارس الحالي.

والتي تشارك فيها الإمارات بـ11 لاعباً ولاعبة في أكبر عدد من الرياضات من بين الوفود المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وذلك في 6 رياضات وهي: الجري على الثلج، وتزلج اختراق الضاحية، والتزلج الفني على الجليد، والتزلج الألبي، والتزلج السريع على مضمار قصير، والتزلج اللوحي.

وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي رئيس البعثة جهوزية جميع اللاعبين لخوض المنافسات بعد فترة إيجابية من الإعداد البدني والذهني.

لافتاً إلى أن المشاركة في هذه النسخة من البطولة تعد تتويجاً مميزاً للأولمبياد الخاص الإماراتي بعد مسيرة حافلة من المشاركات والإنجازات في السنوات الماضية والتي أعقبت استضافة أبوظبي دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبي - 2019، حيث تتزامن هذه المشاركة مع مرور 6 سنوات على استضافة أبوظبي للحدث العالمي.

وأوضح الهاشمي انه وبعد مرور 6 سنوات على إقامة الحدث العالمي في أبوظبي فقد نجحت العاصمة في دعم وتطوير إمكانات أصحاب الهمم بشكل ملحوظ على كافة الأصعدة، الأمر الذي أوصلهم إلى هذه المكانة التي يستحقونها، دعماً من هذا الإرث الذي يجب المحافظة عليه وتطويره من عام إلى آخر.

وأضاف إن الفترة الماضية شهدت المشاركة في العديد من البطولات وأبرزها ألعاب برلين 2023، التي شهدت تحولاً كبيراً في مستوى اللاعبين واللاعبات حيث وفرت لهم كافة الإمكانيات، وهو ما قادهم إلى تحقيق الإنجازات في هذا المحفل العالمي، لتتطور بعد ذلك لإقامة النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية والتي أقيمت العام الماضي بمشاركة تجاوزت أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف أندية ومدارس الدولة، تنافسوا فيها عبر 6 رياضات.