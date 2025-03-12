11 دقيقة تنهي مشوار الوصل في «النخبة»

أنهت 11 دقيقة فقط مشوار وطموح الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما استقبلت شباكه فيها 3 أهداف، في مباراته أمام مضيفه السد القطري، مساء أول من أمس، في إياب دور ثمن النهائي، بعدما شهدت المواجهة تفوقه وتقدمه بالهدف الأول عند الدقيقة العاشرة عن طريق فابيو ليما.

لكن السد رد بإحراز 3 أهداف في الدقائق 27 و30 و37 لتنتهي المباراة بخسارة الوصل 1 - 3 ومغادرته البطولة من مرحلة ثمن النهائي، رغم أفضليته في مباراتي الذهاب والإياب، مع تأهل السد إلى ربع النهائي.

وشكلت النتيجة صدمة وسط جماهير «الوصل» التي تدافعت بكثافة نحو ملعب اللقاء في الدوحة، وساندت فريقها في اللقاء بقوة وحماس، على أمل تحقيق الفوز والعودة إلى دبي ببطاقة العبور، وخاصة أن المؤشرات كانت تضع الوصل قريباً من التأهل قياساً بتفوقه على السد في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، والفوز عليه أيضاً في مباراة درع السوبر الإماراتي القطري في الملعب ذاته.

وأكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، أن فريقه بدأ المباراة أمام السد بشكل جيد وكان متفوقاً في السيطرة حتى الدقيقة 20 ومتقدماً بهدف.

وأضاف: ولكن السد عاقبنا على بعض الأخطاء التي ارتكبناها بإحراز 3 أهداف، رغم أنه لم يمتلك الكثير من الفرص، أما في الشوط الثاني فضغطنا وحاولنا تعديل النتيجة وشكلنا خطورة على مرمى الفريق المنافس ولكننا لم نوفق في اللمسة الأخيرة، وخسرنا النتيجة من دون أن يكون لنا عذر في الخسارة.

وأضاف ميلوش: رحلتنا انتهت في البطولة الآسيوية مع الأسف، وكنا نرغب في المواصلة ولكن عندما ترتكب الأخطاء عليك أن تتقبل العقوبة، المهم أننا استفدنا من التجربة واكتسبنا خبرة المشاركة، من الضرورة الوجود في هذه البطولات بشكل مستمر حتى نتطور ونكتسب الخبرة.

خيبة أمل

قال كايو كانيدو مهاجم الوصل إنه وزملاءه يشعرون بخيبة أمل كبيرة لعدم نيل بطاقة التأهل، ذاكراً أن فريقه لعب مدافعاً عن كرة الإمارات وأن ذلك شكل دافعاً لهم من أجل الفوز والمواصلة في مشوار البطولة من دون أن يحالفهم التوفيق.

واتفق كايو مع مدربه على أن فريقه دفع ثمن ارتكاب الأخطاء بخسارة النتيجة، وأضاف: كان بإمكاننا بلوغ ربع النهائي لأن الفريق يمتلك أدوات التأهل، وخاصة بعدما لعبنا بشكل جيد في المباراة، وعلينا أن نصحح الأخطاء التي نعانيها في أقرب وقت حتى نستطيع أن نستمر في المنافسات المحلية ونحقق ما نسعى إليه.