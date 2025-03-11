معسكر «الأبيض» يكتمل في جبل علي الجمعة

تكتمل صفوف منتخبنا الوطني الأول يوم الجمعة المقبل، في معسكره التدريبي المقام في منطقة جبل علي، الذي شهد مساء أول من أمس التدريب الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، استعداداً لمباراتي إيران وكوريا الشمالية يومي 20 و25 مارس الجاري، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشارك في المران الأول لمنتخبنا حارسا المرمى خالد عيسى وعلي خصيف، واللاعبون محمد العطاس، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كويدو، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وزايد سلطان، ويحيى نادر، وعبدالله رمضان، وعصام فايز،.

وسلطان عادل وبرونو أوليفيرا، ومن المقرر أن تكتمل صفوف «الأبيض» بانضمام لاعبي أندية شباب الأهلي والشارقة والوصل والنصر إلى المعسكر، بعد ختام مشاركتهم مع أنديتهم في المباريات الآسيوية والخليجية.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، قد اختار 27 لاعباً للمشاركة في التجمع الحالي، وينتظر انضمام بقية اللاعبين إلى المعسكر في الجمعة المقبلة، وهم حارسا المرمى حمد المقبالي وخالد توحيد، واللاعبون خالد الظنحاني، وماركوس ميلوني.

وعبدالله إدريس، وماكينزي هانت، وطحنون الزعابي، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو دي ليما، وجوناتاس سانتوس، ولوان بيرارا، وكايو لوكاس، وسلطان عادل وكايو كانيدو.

ويستمر معسكر المنتخب في جبل علي حتى السفر إلى إيران للقاء منتخبها في استاد آزادي بالعاصمة طهران في 20 مارس الجاري، ويعود بعدها إلى الدولة لاستكمال المعسكر حتى السفر مجدداً إلى العاصمة السعودية الرياض لمواجهة منتخب كوريا الشمالية في يوم 25 من الشهر نفسه، في استاد الأمير فيصل بن فهد.

ولن يخوض «الأبيض» أي مباريات ودية في فترة المعسكر، بينما يلتقي منتخب كوريا الشمالية مضيفه المنتخب الأردني مساء الجمعة المقبلة، في مباراة ودية مغلقة أمام الإعلام والجمهور.

وذلك استعداداً لمواجهة مضيفه المنتخب القطري في 20 مارس الجاري، قبل لقاء منتخبنا الوطني، بينما يقيم المنتخب الإيراني معسكراً داخلياً، ولم يكشف جهازه الفني عن إمكان خوض أي تجربة ودية قبل لقاء منتخبنا الوطني.

ويحتل منتخبنا المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن إيران في الصدارة، و3 نقاط عن أوزبكستان بالمركز الثاني، ويتقدم بفارق 3 نقاط على قطر في المركز الرابع، و7 نقاط عن قيرغيزستان في المركز الخامس، و8 نقاط عن كوريا الشمالية في المركز السادس الأخير.