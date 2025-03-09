12 لاعباً في أول أيام معسكر منتخبنا بجبل علي

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، تجمّعه في منطقة جبل علي، اليوم، استعداداً لمواجهتي منتخبي إيران وكوريا الشمالية، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى، وينتظم في الأيام الأولى من تدريبات المعسكر 12 لاعباً، هم: في حراسة المرمى خالد عيسى (العين)، وفي الدفاع محمد العطاس، خليفة الحمادي وزايد سلطان (الجزيرة)، ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير (الوحدة)، وكوامي كويدو (العين)، وفي الوسط يحي نادر (العين)، ماكنزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، عبدالله رمضان (الجزيرة)، عصام فايز (عجمان)، وفي الهجوم برونو أوليفيرا (الجزيرة).

وتكتمل القائمة المختارة المكونة من 27 لاعباً، بعد انضمام لاعبي أندية شباب الأهلي والشارقة والوصل والنصر إلى المعسكر، وهم: حارسا المرمى خالد توحید (الشارقة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، والمدافعون خالد الظنحاني وماركوس ميلوني (الشارقة)، وعبدالله إدريس (النصر)، ولاعبو الوسط طحنون الزعابي، فابيو دي ليما وجوناتاس سانتوس (الوصل)، يحيى الغساني وحارب عبدالله (شباب الأهلي)، ولوان بيريرا (الشارقة)، والمهاجمون كايو لوكاس (الشارقة)، سلطان عادل (شباب الأهلي)، وكايو كانيدو (الوصل)، وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في مبارياتهم الآسيوية والخليجية، حيث يلتقي شباب الأهلي والشارقة الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويحل الوصل ضيفاً على السد القطري غداً، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والنصر ضيفاً على القادسية الكويتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال الخليج.

ومن المقرر استمرار المعسكر حتى سفر بعثة «الأبيض» للقاء منتخب إيران في إستاد آزادي بالعاصمة طهران يوم 20 مارس الجاري، وبعدها يُواجه منتخب كوريا الشمالية يوم 25 من الشهر نفسه، في إستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ويحتل منتخبنا المركز الثالث في مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن إيران في الصدارة، و3 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني، وتأتي قطر في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وقيرغيزستان في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وكوريا الشمالية بالمركز السادس الأخير بنقطتين فقط.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا سبق وخسر أمام ضيفه منتخب إيران بهدف دون مقابل، وتعادل مع ضيفه منتخب كوريا الشمالية بهدف مقابل هدف ضمن الجولتين الثانية والثالثة للمجموعة، وتشهد قائمة المنتخب الحالية، ظهور أول بشعار «الأبيض» لكل من كايو لوكاس، لوان بيريرا، جوناتاس سانتوس وعلاء الدين زهير، وعودة خالد توحيد، سلطان عادل، عبدالله رمضان، وغياب كل من خالد الهاشمي، فارس خليل، ماجد راشد، محمد عباس، فهد بدر، ولم يتم استدعاء علي صالح للمرة الثانية على التوالي.