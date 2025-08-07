استاد آل نهيان يحتضن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

أعلن اتحاد الكرة عن اختيار استاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي، لاستضافة مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر 2025، ويتنافس فيها منتخبنا الأولمبي مع منتخبات إيران، وهونغ كونغ، وغوام.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، تم توزيعها على 11 مجموعة، وتضم كل منها 4 منتخبات، للتنافس بنظام الدوري من مرحلة واحدة، عبر التجمع في بلد واحد، ويبلغ نهائيات البطولة المقررة في المملكة العربية السعودية، خلال يناير 2026، المنتخبات من أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى منتخب السعودية المستضيف للبطولة.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبات الأردن، تركمانستان، تايبيه، وبوتان في المجموعة الأولى، واليابان، الكويت، ميانمار، وأفغانستان في المجموعة الثانية، وفيتنام، اليمن، سنغافورة، وبنغلادش في المجموعة الثالثة، وأستراليا، الصين، تيمور الشرقية، وجزر ماريانا الشمالية في المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الخامسة: أوزبكستان، فلسطين، قيرغيزستان، وسريلانكا، والمجموعة السادسة: تايلاند، ماليزيا، لبنان، ومنغوليا، والمجموعة السابعة، العراق، كمبوديا، عمان، وباكستان، والمجموعة الثامنة: قطر، البحرين، الهند، وبروناي، والمجموعة العاشرة، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، لاوس، وماكاو، والمجموعة الحادية عشرة، طاجيكستان، سوريا، الفلبين، ونيبال.