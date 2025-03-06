النصر يخسر جميع أسلحته الهجومية

من المفارقات الغريبة التي واجهها النصر في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج التي خسرها بهدف من دون رد أمام القادسية الكويتي أول من أمس أنه خسر فيها أيضاً آخر أسلحته الهجومية بطرد علي مبخوت في منتصف الشوط الأول.

وبذلك لم يبقَ على دكة احتياط العميد، الذي يملك أقوى خط هجوم في هذه المسابقة، أي لاعب في خانة المهاجم نظراً للغيابات العديدة التي يعانيها الفريق في الفترة الأخيرة وأبرزها عبدالله توري وهاريس سيفيروفيتش وقبلهما الإيطالي مانولو غابياديني.

وعلى الرغم من هذه الغيابات المؤثرة، أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن فرصة فريقه في التأهل ما زالت قائمة وأن فارق الهدف لا يعد عائقاً في مباراة الإياب.

وقلل المدرب الهولندي من تأثير هذه الغيابات حتى في مباراة الإياب المقبلة وقال إن فريقه واصل خلق الفرص وباستطاعته تكرار الأمر ذاته الأسبوع المقبل والدفاع عن فرصة التأهل بما هو متاح له من اللاعبين.

وتعليقاً على أداء النصر في المباراة قال شرودر: كانت مباراة غريبة بعض الشيء، أعتقد بأننا بدأنا بشكل جيد وأتيحت لنا بعض الفرص الواضحة للتسجيل ولكن حالة الطرد أثرت سلباً في الأداء الهجومي.

وأضاف: كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا، فيما لم يخلق الفريق المنافس الكثير من الفرص، ولكنهم سجلوا من خطأ منا في الخلف، أردنا أن نلعب هناك وكان يجب أن نركل الكرة للخارج، ولكنني أعتقد بأننا سيطرنا تماماً مرة أخرى في الشوط الثاني.

أعتقد بأنه رغم النقص العددي في الشوط الثاني بأكمله، حصلنا على بعض الفرص الجيدة للتسجيل ومن الناحية الفنية تعاملنا بشكل جيد للغاية مع الكرة.

تأكيد

وأكد شرودر أن فريقه لعب بانضباط تكتيكي عالٍ، مضيفاً: لعبنا شوطاً وما زال شوط آخر في الكويت، نحن متأخرون بفارق هدف ولكن أمامنا 90 دقيقة سنقاتل فيها حتى النهاية ولن تكون المهمة سهلة، ولكن بالعقلية التي أظهرناها في مباراة الذهاب، أعتقد بأن لدينا فرصة للتأهل.

وتابع: في مباراة الإياب سيكون فريقنا مكتملاً (11 لاعباً)، وهذا مهم للغاية، وإذا حافظنا على الصبر، وما أظهرناه في الشوط الأول بـ11 لاعباً والعقلية حتى في النصف الثاني من المباراة، سيكون لدينا فرصة للتأهل، ولكن الأمر ليس سهلاً. لأن القادسية فريق قوي ومنافس جيد.

من جهته قال زيلكو بيتروفيتش مدرب القادسية إن فريقه لعب قبل حالة الطرد في صفوف النصر بشكل أفضل، وإن الغيابات التي افتقدها في فريقه لأسباب مختلفة أثرت كثيراً في أدائه، وأضاف: بدأت تدريب القادسية منذ 6 أشهر ولكن حتى الآن لم ألعب بفريق مكتمل الصفوف، كل مباراة أخسر فيها أكثر من لاعب.

وأردف: فخور بالنتيجة التي حققناها في ملعب النصر لأنه من أقوى الفرق في المسابقة ويضم لاعبين جيدين ومدرباً جيداً أيضاً، واللعب في النصر ليس سهلاً، لقد لعبنا جميع مبارياتنا خارج أرضنا بشكل رائع حتى ضد الاتفاق في السعودية، وفي قطر، عندما تسلمت الفريق كنا في مؤخرة الترتيب الآن نحن في المركز الثالث وبلغنا نصف نهائي دوري أبطال الخليج وهذا إنجاز رائع لنا. وأوضح بيتروفيتش أنه بالرغم من أسبقية نتيجة مباراة الذهاب إلا أن حظوظ الفريقين متساوية 50 % لكل منهما.