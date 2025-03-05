شباب الأهلي والشارقة.. قمة إماراتية في «الآسيوية»

دبي - إيهاب زهدي، الشارقة - ياسر قاسم

يستقبل شباب الأهلي ضيفه الشارقة في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد راشد، في قمة إماراتية ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، ويطمح فيها كل من الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمة حجز بطاقة الوصول إلى الدور قبل النهائي، عندما يلتقي الفريقان في لقاء الإياب 12 مارس الجاري، على ملعب استاد نادي الشارقة.

وستكون مواجهة الليلة هي الثانية بين الفريقين، إذ سبق وفاز شباب الأهلي على ملعبه بهدفين مقابل هدف في الـ27 من أكتوبر الماضي، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، الذي يجمع بينهما مجدداً ضمن الجولة 19 في الـ29 مارس الجاري، إضافة إلى مواجهتين في ذهاب وإياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 17 و27 من الشهر نفسه.

قطع الفريقان مشواراً طويلاً نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي الآسيوي، بداية بتسجيل حضور قوي ومتشابه في دور المجموعات، الذي شهد حسم الشارقة صدارة المجموعة الثالثة، وشباب الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة لكل منهما، بعد فوزهما في 4 مباريات.

والتعادل في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة، واجتازا الدور ثمن النهائي، بعد تغلب «الفرسان» على الوحدات الأردني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 6 - 3، وتغلب الشارقة على الحسين إربد الأردني بركلات الترجيح 3 - 0، بعد نهاية مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1، ليسجل لاعبو شباب الأهلي 23 هدفاً، وتتلقى شباكهم 14 هدفاً، بينما سجل الشارقة 14 هدفاً، وتلقى مرماه 9 أهداف.

وعلى الصعيد الفني، يقدم شباب الأهلي أفضل مستوياته ونتائجه في جميع المسابقات التي يشارك فيها هذا الموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، حتى إن الفريق لم يهزم منذ خسارته في 2 أكتوبر 2024، أمام مضيفه ناساف الأوزبكي 1 - 2، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ونجح في الفوز بلقبين هذا الموسم حتى الآن، وهما كأس سوبر إعمار للمحترفين، ودرع التفوق ضمن بطولات السوبر الإماراتي القطري.

أما الشارقة، فيقوده مدربه الروماني أولاريو كوزمين، الأكثر خبرة والأفضل تاريخاً بين مدربي أندية الكرة الإماراتية، وعلى الرغم من الأداء ونتائج الفريق غير المستقرة في الفترة الأخيرة.

إلا أن اللاعبين استعادوا الثقة والمعنويات العالية بعد الفوز في الجولة 18 للدوري على العروبة 1 - 0، ويدخل الفريق مباراة اليوم وهو يفتقد قائده وقلب الدفاع شاهين عبدالرحمن بسبب ظروف مرض ابنته، وجاءت استعدادات الفريق للمباراة خلال 3 أيام فقط من بعد مباراة العروبة في الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين.