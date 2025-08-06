«الأبيض» يهزم برافو السلوفيني استعداداً لملحق المونديال

فاز منتخبنا الوطني الأول على فريق إن كيه برافو السلوفيني 2 - 1، في تجربة ودية ثانية وأخيرة لـ«الأبيض» مساء أمس، وسجل هدفي منتخبنا كايو لوكاس ولوان بيريرا في المباراة التي جرت ضمن معسكر «الأبيض» الذي انطلق في النمسا 25 يوليو الماضي ويختتم اليوم الأربعاء، وحقق خلاله منتخبنا العديد من المكاسب الفنية ضمن برنامج تحضيراته لمواجهتي منتخبَي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات المجموعة الأولى لملحق كأس العالم 2026.

وسبق أن شهد المعسكر مواجهة ودية أولى، وتغلب فيها منتخبنا على فريق ليتشي الإيطالي بنتيجة 3 - 1، حيث سجل أهداف «الأبيض» اللاعبون يحيى الغساني وكايو لوكاس وبرونو دي أوليفيرا في الدقائق 2 من ركلة جزاء و17 و87، وقام الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا، بالدفع بأكبر عدد من اللاعبين للاطمئنان على جاهزية جميع لاعبي القائمة المختارة، والتي ضمت 29 لاعباً، قبل أن يتم استبعاد ماجد حسن لاعب الشارقة، وفابيو دي ليما لاعب الوصل للإصابة.

وحقق منتخبنا العديد من الفوائد الفنية خلال المعسكر الخارجي الذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من الإعداد للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، وفي مقدمتها زيادة الانسجام والتفاهم بين أفكار الجهاز الفني واللاعبين الدوليين الذين سيحصلون على راحة قصيرة بعد عودة بعثة منتخبنا إلى الدولة، قبل أن ينضموا إلى معسكرات أنديتهم داخل الدولة استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد يومي 16 و17 أغسطس الجاري، بمباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، كما أتاح المعسكر للاعبين الدوليين الجدد، اكتساب بعض الخبرات الجديدة والاندماج مع زملائهم من لاعبي المنتخب السابقين.

ومن المقرر أن يخضع منتخبنا الوطني لمعسكر داخلي مطلع سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله عدداً من المواجهات الودية، ومنها لقاء المنتخب السوري في الإمارات يوم 5 من الشهر نفسه، حسب ما أعلن عنه الاتحاد السوري للكرة.