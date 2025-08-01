«الأبيض» يفوز على ليتشي استعداداً لملحق المونديال

فاز منتخبنا الوطني على فريق ليتشي الإيطالي بنتيجة 3 - 1، في المباراة الودية الأولى لمنتخبنا خلال معسكره الخارجي الحالي الذي انطلق في النمسا يوم 25 يوليو الماضي، ضمن برنامج تحضيرات منتخبنا لمواجهتي منتخبي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل أهداف «الأبيض» اللاعبون يحيى الغساني وكايو لوكاس وبرونو دي أوليفيرا في الدقائق 2 من ركلة جزاء و17 و87، وأحرز هدف ليتشي لاعبه كاماردا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، مع العلم أن منتخبنا بدأ تجربته الودية بتشكيلة أساسية ضمت اللاعبين خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع إيريك دي مينيزيس، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا وماركوس ميلوني، وفي الوسط يحيى الغساني، يحيى نادر، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، ونیکولاس خیمینیز، وفي الهجوم كايو لوكاس.

وتمكن «الأبيض» من افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة 2، بهدف سجله يحيى الغساني من ركلة جزاء، وعزز كايو لوكاس، تقدم منتخبنا بهدف ثانٍ سجل في الدقيقة 17، بعد عمل جماعي مميز من لاعبي منتخبنا، قبل أن ينجح ليتشي في تقليص الفارق بهدف سجله كاماردا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وحافظ منتخبنا على تفوقه لينهي الشوط الأول لمصلحته بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وعزز منتخبنا تفوقه بتسجيل هدف ثالث عن طريق برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 87، ليحقق منتخبنا الفوز في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد.

ويغيب فابيو دي ليما، عن معسكر منتخبنا الوطني الأول المقام في النمسا حتى يوم الأربعاء المقبل، بعدما أعلن ناديه الوصل عن عودته إلى الدولة بعد شعوره ببعض الآلام.

وانضم فابيو مع زميليه في نادي الوصل المعسكر في هولندا، علي صالح ونيكولاس خيمينيز، إلى معسكر «الأبيض» الذي انطلق في النمسا يوم 25 يوليو الماضي.

وتراجع عدد لاعبي منتخبنا الوطني في المعسكر الخارجي، إلى 27 لاعباً بعودة فابيو إلى الدولة، وسبقه ماجد حسن، لاستكمال علاجه في الدولة بعد تعرضه للإصابة في مباراة ودية خاضها فريقه الشارقة خلال معسكره الحالي في النمسا أيضاً.

ويضم معسكر «الأبيض» الآن، اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، إيريك دي مينيريس، ريتشارد أوكونور، ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، ليثيري سيلفا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أولفيرا، وكايو كانيدو.