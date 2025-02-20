«قدامى الأبيض» يصل إلى الكويت ويستعد لمواجهة قطر في افتتاح الخليجية



وصل منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين، أمس، إلى الكويت للمشاركة في منافسات النسخة الأولى لبطولة الخليج لقدامى اللاعبين التي تنطلق غداً وتستمر حتى 26 الجاري.

وخاض منتخبنا الوطني، أمس، الحصة التدريبية الأولى على الملعب الفرعي لاستاد جابر الدولي، استعداداً لخوض المواجهة التي ستجمعه مع نظيره القطري غداً ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضاً الكويت وعمان.

ورحب الشيح أحمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالوفود المشاركة والجماهير في بلدهم الثاني الكويت، ومتمنياً لجميع المنتخبات التوفيق.

وأوضح اليوسف أن القائمين على التنظيم يسيرون على نفس نهج تنظيم بطولة «خليجي زين 26» التي استضافتها الكويت أخيراً بنجاح منقطع النظير، بشهادة الجميع في الدول الخليجية والعربية، ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشار رئيس الاتحاد الكويتي إلى أن الكويت تمتلك من الإمكانيات البشرية والمالية والمنشآت ما يؤهلها لاستضافة العديد من البطولات، مؤكداً أن بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين تحظى باهتمام كبير، خاصة أنها تقام بشكل تنافسي للمرة الأولى، كما أنها تجمع اللاعبين القدامى وجماهير المنتخبات المشاركة على أرض الكويت مجدداً.

وأثنى لاعب منتخبنا الوطني إسماعيل مطر على فكرة إقامة البطولة الخليجية للاعبين القدامى، وقال: «نتطلع إلى تقديم مستويات جيدة والأهم من الفوز والخسارة هو التجمع الخليجي».

من جانبه أكد محمد عبيد، إداري منتخبنا للقدامى، أن المشاركة في البطولة فرصة طيبة لنجوم منتخبنا خلال الفترات الماضية على المشاركة والظهور مرة أخرى في البطولة الخليجية، وقال: «فكرة إقامة البطولة ممتازة ونشكر من قام على تنفيذها ونجح في تجميع هؤلاء اللاعبين مرة أخرى داخل المستطيل الأخضر، وبالفعل جميع المشاركين أساطير في منتخبات بلادهم، ونتمنى استمرار البطولة بالتزامن مع البطولة الخليجية».

وأضاف: «هناك شغف كبير من اللاعبين لتقديم مستويات جيدة، فمنهم مواصل في اللعب بعد الاعتزال ويسعى إلى الاستمتاع في اللعب وفرصة طيبة إلى إعادة الذكريات الجميلة، خاصة أن جميع المنتخبات مكشوفة لبعضهم وهي فرصة جيدة».

وبيّن أن البطولة الخليجية تمثل له الكثير بعدما شارك فيها لاعباً ومن ثم إدارياً في عدة بطولات سابقة.