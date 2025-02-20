اتحاد الإمارات يتقدم رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2031

تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2031، ويأتي القرار بعد إعلان الاتحاد الآسيوي عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم البطولة.

ومن المقرر أن يقوم اتحاد الإمارات لكرة القدم بإعداد ملف متكامل يتضمن كافة المتطلبات الخاصة باستضافة البطولة الأكبر على مستوى القارة الآسيوية، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا.

وسبق للإمارات أن استضافت البطولة مرتين الأولى عام 1996 والثانية عام 2019، وحققت نجاحاً كبيراً في تنظيم هاتين النسختين.

ومن المعروف أن الإمارات نجحت في استضافة بطولات رياضية دولية متعددة في ألعاب مختلفة، ومنها كأس العالم للأندية ومونديال الشباب والناشئين، وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى، وأبهرت العالم في تنظيمها للمسابقات القارية والدولية التي جرت في ملاعب الدولة وميادينها الرياضية.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: "كل بطولة رياضية تستضيفها دولة الإمارات ستكون نسخة استثنائية، ويحظى المشاركون فيها بأجواء رائعة، حيث تبقى خالدة في الذاكرة، ونحن على ثقة بأننا قادرون على جعل نسخة آسيا 2031 باهرة ومميزة في كل تفاصيلها، وإن الشعب الإماراتي والمقيمين في الدولة حريصون على الإسهام في كل حدث رياضي يقام في دار زايد، وهذا يُغني الفعاليات الرياضية بثقافات الشعوب المتنوعة".