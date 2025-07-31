«الأبيض» يواجه «ليتشي» ودياً في النمسا اليوم

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم، أمام فريق نادي ليتشي الإيطالي، أولى تجاربه الودية في معسكره الحالي المقام بالنمسا في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد جينباخر انيو.

وتقام المباراة ضمن برنامج إعداد منتخبنا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، ويسعى من خلالها الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الروماني كوزمين أولاريو، للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين بعد سلسلة من التدريبات المكثفة خلال الأيام الماضية.

ويذكر أن قائمة المنتخب تضم اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، إيريك دي مينيريس، ريتشارد أوكونور، ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، ليثيري سيلفا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أولفيرا، وكايو كانيدو.