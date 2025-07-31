«الأبيض» الأولمبي يبدأ معسكر إسبانيا

دشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة أمس معسكره الخارجي المقام في مدينة سان بيدرو الإسبانية، استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام في العاصمة أبوظبي للفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل، وتضم مجموعة منتخبنا في التصفيات منتخبات إيران وهونغ كونغ وغوام.

ويشارك في المعسكر الحالي 26 لاعباً هم: خالد توحيد، سعيد المقدمي، علي الصفار، مبارك بن زامة، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، خميس المنصوري، فهد جاسم، أحمد مال الله، زايد خميس، جمال خليفة، هزاع شهاب، علي عبدالعزيز، سولومون سوسو، ضاري فهد، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، أحمد رائد، محمد الحمادي، غيث عبدالله، مايد الكاس، محمد جمعة، علي المعمري، منصور سعيد وعيسى خلفان.

ويشمل برنامج المعسكر، الذي أعده الجهاز الفني بقيادة مارسيلو برولي تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، ولعب مباريات ودية مع أندية أوروبية، بهدف رفع معدل اللياقة البدنية، وزيادة التجانس بين اللاعبين.