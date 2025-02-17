زيدان يمهّد الطريق لتدريب «الديوك».. تنسيق مستمر مع الاتحاد الفرنسي





يبدو أن زين الدين زيدان يخطط بالفعل لتولّي تدريب المنتخب الفرنسي بمجرد انتهاء حقبة ديدييه ديشامب.

ففي مقابلة أجراها الأخير مع صحف فرنسية مثل ليكيب ولو فيجارو ولو باريزيان، أشار ديشامب إلى أن زيدان يُعتبر مرشحاً طبيعياً ومتوقعاً لخلافته، لكنه لم يجزم برغبة زيزو في تولي المنصب.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن زيدان يعمل بالفعل مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لضمان أن تكون كل الترتيبات متوافقة مع رؤيته المستقبلية للمنتخب، إذ يشارك في مناقشات حول المعسكرات التدريبية، وأساليب الإدارة، والجوانب التنظيمية الأخرى.

واللافت أن عقد زيدان مع الاتحاد الفرنسي لن يكون له تاريخ انتهاء محدد، مما يمنحه حرية البقاء على رأس المنتخب الوطني طالما أراد ذلك، وبالنسبة له، فإن قيادة الديوك ستكون بمثابة تتويج لمسيرته التدريبية، لا سيما أنه فاز معهم كلاعب بكأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000.

زيدان، الذي يقيم في مدريد ويحرص على البقاء فيها، يرى أن تدريب فرنسا خيار مثالي، إذ يتيح له الاستمرار في العيش بالعاصمة الإسبانية مع السفر إلى فرنسا فقط خلال التجمعات الدولية والبطولات الكبرى، وهو ما يفسر رفضه عروضًا من عدة أندية كبرى خلال الفترة الماضية.