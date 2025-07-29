إسماعيل راشد: أجواء معسكر «الأبيض» بالنمسا مبشرة

فابيو ينافس على أجمل أهداف التصفيات الآسيوية للمونديال

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لخوض أولى تجاربه الودية في معسكره الحالي المقام في النمسا، ضمن برنامج إعداده لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي في مباراته الودية الأولى مع فريق نادي ليتشي الإيطالي في الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين أولاريو للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين بعد سلسلة من التدريبات.

وقال إسماعيل راشد، عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، إن أجواء معسكر النمسا مُبشرة وكل أعضاء المنتخب بمن فيهم أعضاء الجهاز الفني والطبي يقومون بأدوارهم على أكمل وجه، ويؤدي اللاعبون تدريباتهم بكل جدية ونشاط، مشيراً إلى أن المعسكر الحالي يُعد في غاية الأهمية كونه يأتي قبل انطلاق الموسم الكروي، وأضاف إلى أن صفوف «الأبيض» مكتملة ولا توجد غيابات باستثناء لاعب نادي الشارقة ماجد حسن، الذي غادر المعسكر بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته للعلاج والراحة، بعد إصابة لحقت به خلال مشاركته مع ناديه في إحدى المباريات الودية، وأشاد بتعاون الأندية مع إدارة المنتخب وتسهيل مهمة وصول اللاعبين والتحاقهم بمعسكر «الأبيض»، مؤكداً أهمية تعاون جميع الأطراف والالتفاف حول المنتخب خلال هذه الفترة من أجل بلوغ الهدف المنشود.

هداف

ومن ناحية أخرى، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 18 هدفاً في قائمة أجمل أهداف الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ومنهم الهدف الثالث الذي سجله فابيو دي ليما لاعب منتخبنا الوطني الأول، في مرمى المنتخب القطري على ملعب استاد آل نهيان بأبوظبي في مباراة المنتخبين يوم 19 نوفمبر 2024، ليقود «الأبيض» لانتصار تاريخي بخماسية نظيفة ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى، وكان نصيب مهاجم الوصل منها 4 أهداف «سوبر هاتريك»، ووصف الاتحاد الآسيوي هدف ليما قائلاً: «الأهداف من الركلات الحرة المباشرة غاية في الروعة، وهدف فابيو ليما في مرمى قطر يُضاهيها جمالاً، حيث سدد الكرة فوق الحائط البشري، وسكنت الزاوية العليا للمرمى، وما يزيده تميزاً هو أنه كان واحداً فقط من الأهداف الأربعة التي سجلها نجم الإمارات في تلك الليلة».

تنافس

ويتنافس هدف ليما على أصوات الجماهير الآسيوية لاختيار أجمل هدف في تصفيات المرحلة الثالثة على طريق الوصول للمونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع أهداف سجلها كل من العماني عصام الصبحي والأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي لي كانغ إن في مرمى الكويت، والكوري الشمالي كانج كوك تشول والقيرغيزستاني عليماردون شوكوروف والأوزبكي عزيزبيك تورجونبويف في مرمى قطر، والياباني تاكومي مينامينو والأسترالي كريج جودوين والسعودي حسن قاديش في مرمى الصين، والإندونيسي أولي رومينيج ضد البحرين، والإيراني مهدي طارمي ضد أوزبكستان، والفلسطيني عميد محاجنة ضد العراق، والبحريني مهدي عبد الجبار ضد أستراليا، والصيني تشانغ يونينغ ضد إندونيسيا، والكويتي محمد دهام ضد الأردن، والعراقي أيمن حسين ضد كوريا الجنوبية، والقطري المعز علي ضد إيران.

ويتواجد فابيو دي ليما حالياً ضمن صفوف المعسكر الخارجي لمنتخبنا الوطني في النمسا، والذي انطلق يوم الجمعة الماضي، ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، ضمن برنامج التحضير لمواجهتي منتخبَي عُمان وقطر المقررتين يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، في إطار المجموعة الأولى من المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية «الملحق الآسيوي»، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى منتخبنا للوصول للمونديال للمرة الثانية، بعد مشاركة وحيدة في كأس العالم بإيطاليا 1990.

تفاؤل

وتسود حالة من المعنويات العالية صفوف لاعبي «الأبيض» في المعسكر الخارجي، والمشارك فيه 28 لاعباً بعد خروج ماجد حسن، خاصة وأن لاعبي الأندية انضموا إلى المعسكر بعدما قطعوا شوطاً كبيراً من التحضيرات مع أنديتهم في معسكراتها بالقارة الأوروبية، ويذكر أن قائمة المنتخب تضم اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، إيريك دي مينيريس، ريتشارد أوكونور، ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، ليثيري سيلفا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أولفيرا، وكايو كانيدو.