عقد شراكة جديدة للجزيرة حتى 2027

وقع نادي الجزيرة اتفاقية شراكة مع شركة «كانو للطاقة»، تستمر حتى منتصف عام 2027 تصبح بموجبها «كانو للطاقة» شريكاً رسمياً للنادي، وعلى حسب الاتفاقية سيظهر شعار الشركة على قميص طقم التدريبات الخاص بفريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة، وهي الأقمصة التي يرتديها اللاعبون خلال تحضيراتهم للمباريات التي يخوضونها في منافسات كأس رئيس الدولة، دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وستظهر أيضاً على قميص تدريبات فرق الألعاب الأخرى مثل الكرة الطائرة وكرة السلة، والأصول التسويقية الخاصة بنادي الجزيرة في ملعب محمد بن زايد.



وعلق جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، على اتفاقية الشراكة قائلاً: سعداء بانضمام «كانو للطاقة» لعائلة شركاء نادي الجزيرة، ونفتخر بهذه الشراكة التي تجمعنا بإحدى شركات «مجموعة كانو» التي تحمل قيمة وطنية ارتبطت بنمو وازدهار دولتنا الحبيبة على مدار تاريخها، نعتبر أن إعلان الشراكة خطوة أولى نحو مسيرة من النجاحات المجتمعية والتجارية المشتركة للطرفين، نسبة لما يتقاسمه نادي الجزيرة وكانو للطاقة من التزام مطلق بالسعي نحو الأفضل وطموح لا ينتهي لتحقيق النجاح المستدام، والعمل الجاد والمتواصل لتقديم تجارب وحلول مبتكرة ومتنوعة لجميع فئات المجتمع.