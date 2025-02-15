الوصل يلحق الخسارة الأولى بالنصر على ملعبه منذ 450 يوماً

دبي ــ البيان - عدنان الغربي

ألحق فريق الوصل الخسارة الأولى بفريق النصر على ملعبه تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر في دوري أدنوك للمحترفين، بتغلبه عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 16، ولم يخسر العميد قبل ذلك في مسابقة الدوري على استاد آل مكتوم منذ أكثر من 15 شهراً حوالي «450 يوماً». بهذا الفوز الثمين في ديربي بر دبي المثير، رفع الوصل رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع وقلل الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الرابع إلى نقطتين فقط.

في المباراة الثانية، تعادل البطائح وضيفه دبا الحصن بهدفين لكل فريق، في مباراتهما على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، مساء أمس، ضمن الجولة نفسها، سجل هدفي البطائح أديلسون البيرتو وأناتولي في الدقيقتين 23، 38، وأحرز هدفي دبا الحصن ميدانا بيجنا وعليون ندور في الدقيقتين «3، 5+90»، ليرفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12، ويصل رصيد دبا الحصن إلى 10 نقاط في المركز 13 قبل الأخير.

كما حقق بني ياس فوزاً غالياً على مستضيفه عجمان 3-2 في مباراة مثيرة باستاد راشد بن سعيد لحساب الجولة ذاتها، أكملها عجمان بعشرة لاعبين من الدقيقة الرابعة.

وشهدت المباراة سيناريو مثيراً في الدقائق الأخيرة عندما كاد عجمان تعديل النتيجة وهو متأخر 0-3، قبل هدفين في أقل من دقيقتين، بهذا الفوز يتساوى بني ياس مع عجمان في رصيد 19 نقطة، أحرز أهداف بني ياس كل من: يوسفو وفواز عوانه وازار ماركوفيتش في الدقائق «13، 18، 73»، وأحرز لعجمان ميلوش وسيلفا في الدقيقتين «87، 88».