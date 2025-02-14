أحمد العوضي لـ«البيان»: أغلب صفقات «الميركاتو» الشتوي ضعيفة

اعتبر الدكتور أحمد العوضي، المحلل الفني لكرة القدم، أن صفقات أغلب أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال فترة الانتقالات والقيد الشتوي لموسم 2024 - 2025، ضعيفة ولا ترقى إلى الطموحات، وأن إدارة شباب الأهلي الأكثر ذكاءً واحترافية في التعامل مع ملف التعاقدات؛ سواء خلال «الميركاتو» الصيفي أو الشتوي.

وقال؛ لـ«البيان»؛ إن الجميع كان يتوقع إتمام الأندية لصفقات مميزة، خاصة من الأندية المتنافسة على الابتعاد عن منطقة خطر الهبوط، إلى جانب بعض أندية القمة، وفي مقدمتها العين.

وأوضح أنه قبل فتح باب «الميركاتو الشتوي»، توقع الجميع صفقات من العيار الثقيل لعدد كبير من الأندية، سواء المتنافسة على القمة أو الساعية للهروب من الهبوط، على ضوء مستويات ونتائج النصف الأول من الموسم الجاري.

ورأى أن الصدمة كانت كبيرة بعد إغلاق باب القيد قبل أيام، بصفقات رسمية لا تتناسب والأهداف المنشودة من الأندية التي اعتمد أغلبها على صفقات من داخل الدولة وبنظام الإعارة، أو استعان بجهود لاعبين من الخارج ممن سبق لهم خوض تجارب احترافية في الدولة خلال المواسم الماضية.

وأضاف أن من مفاجآت فترة الانتقالات والقيد الشتوي الأخيرة، غياب العين والبطائح عن إجراء أي تعاقدات جديدة، على الرغم من الاتفاق على حاجة كل منهما على دعم في بعض المراكز، في الوقت الذي يستعد فيه العين لمشاركة مهمة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد، وبين أن البطائح الذي لا تخدمه النتائج كثيراً هذا الموسم، كان يحتاج أيضاً، إلى تدعيم مهم في ظل تواجد الفريق في منطقة خطر الهبوط.

مشيراً إلى أن هناك أندية أجرت تعاقدات صيفية مع قرابة 20 لاعباً، ولم تحقق النتائج والأهداف المرجوة في النصف الأول، وعندما جاءت فرصة «الميركاتو الشتوي»، لم تستفد في تعديل أوضاعها الصعبة.

وأثنى الدكتور أحمد العوضي، على ذكاء إدارة نادي شباب الأهلي، في إتمام الصفقات سواء الصيفية أو الشتوية، بعدما تعاقدت في «الميركاتو الصيفي» مع الإيراني سردار أزمون، الذي أثبت كفاءة وقدرات هجومية كبيرة، وصنع الفارق فعلياً مع الفريق في كل المباريات والبطولات، وفي القيد الشتوي، تعاقدت مع صفقتين جديدتين مميزتين، وهما لاعب الوسط الأوروغوياني داميان غارسيا.

والبرازيلي ماتيوس هنريكي الذي يعتبر أفضل ظهير أيمن في دوري الدرجة الثانية في بلاده، وسارع «الفرسان» للتعاقد معه لتدعيم هذا المركز الذي يغيب عنه أكثر من لاعب للإصابة، وآخرهم سعيد سليمان الذي انتهى موسمه بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق وعجمان في الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين.

استفهام

ورأى الدكتور أحمد العوضي، المحلل الفني لكرة القدم، أن أبرز صفقات الشتاء من وجهة نظره الشخصية، عودة البحريني علي مدن للدفاع عن شعار عجمان، وجواو بيدرو إلى دوري أدنوك للمحترفين من بوابة الوصل قادماً من نادي التعاون.

مشيراً إلى أن عادل تاعرابت رغم قيمته الفنية الكبيرة، وكونه من اللاعبين الذين تألقوا مع النصر في السنوات الأخيرة، إلا أن انتقاله إلى الشارقة يطرح العديد من علامات الاستفهام، لأن الشارقة كان يحتاج الدعم في مراكز أخرى، وليس منها مركز النجم المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن فترة الانتقالات والقيد الشتوي شهدت تعاقد الوصل مع بيدرو، والحارس المغربي أنس الزنيتي، للدفاع عن «عرين الإمبراطور» في دوري أبطال آسيا للنخبة، والأوروغوياني رودريغيز فالنتين.

وأعاد قيد لاعبه الأرجنتيني غيرونيمو بوليتي، بعد غياب طويل للإصابة، فيما تعاقد الوحدة، مع الإيراني محمد قرباني والبرازيلي جادسوم دا سيلفا، والجزيرة مع المغربي إلياس كريمي.

واستعار المغربي نسيم شاذلي، واكتفى الشارقة بالتعاقد مع تاعرابت، بعدما قام اللاعب بإنهاء عقده مع النصر الذي تعاقد السويسري هاريس سيفيروفيش قادماً من الوصل، وضم الحارس عبد الرحمن العامري، والمدافع عبدالله إدريس، والبرازيلي ماتيوس اوليفيرا.

وتعاقد شباب الأهلي مع غارسيا وهنريكي، وعجمان مع مدن، واستعار عبدالله البلوشي من النصر، والعروبة مع كل من أحمد عامر، السلوفاكي فيليب كيش، البرازيلي ميشيل دريفكي، والمصري محمود صابر، الإنجليزي سولومون اوتابور، البرتغالي ويتنيس كمبو، والأكوادوري سيباستيان باكويرو.

واستعار البرازيلي ميشال دريفك من كلباء الذي استعار بدوره علي سالمين من الوصل، فيما تعاقد دبا الحصن مع خالد جلال، مسعود سليمان والسنغالي عليون ندور، واستعار أنتوني جونيور وجونيور سيلفا، وتعاقد بني ياس مع السنغالي بيرنارد فاي، واستعار خورفكان الهولندي طارق تيسوالي، وتعاقد مع البرتغالي إيلتون مورتي.