ماجد ناصر: «قدامى اللاعبين» تعيد ذكريات «تتويج 2007»

إيهاب زهدي، الكويت - أحمد عبداللطيف

تحدد يوم 18 فبراير الجاري، موعداً لمغادرة منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين إلى الكويت، استعداداً للمشاركة في «بطولة قدامى اللاعبين» الأولى التي يُنظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر نفسه بمشاركة 8 منتخبات يتم تقسيمها على مجموعتين، ويحق لكل منتخب أن يشارك بقائمة نهائية تضم 20 لاعباً، ويكون فيها التبديل مفتوحاً، وتقام البطولة بنظام مضغوط، ليشهد اليوم الواحد، 4 مباريات، وتقام كل مباراة على مدار شوطين، وزمن كل شوط 20 دقيقة، والسماح بالتبديلات المفتوحة، فيما لن يتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأعرب نجوم «قدامى الأبيض» عن سعادتهم بالعودة للمشاركة في هذا العرس الخليجي الهام، وقال حارس المرمى ماجد ناصر: «تعيد لي البطولة، ذكريات مشاركتي في كأس الخليج 2007، استضافت الإمارات (خليجي 18)، وتوج منتخبنا الوطني باللقب، وما يزيد من سعادتي أن أغلب (قدامى الأبيض)، من اللاعبين الذين شاركوا بالتتويج بأول لقب خليجي لمنتخبنا الوطني، ويقودهم المدرب القدير جمعة ربيع، وكلها أمور تحفزنا على السعي لتقديم أفضل ما لدينا في البطولة».

وقال عبد الرحيم جمعة: «اختياري لتمثيل (قدامى الأبيض) في البطولة، شرف كبير، وأنا سعيد بعودتي إلى ممارسة كرة القدم، وأمام حضور جماهير يتوقع أن يكون كبيراً في هذه البطولة التي تحظى باهتمام واسع من الإعلام الخليجي، لأن الجميع حريص على متابعة نجوم المنتخبات الخليجية السابقين الذين تألقوا في دورات كأس الخليج»، فيما قال عبد الله مال الله: «نحن ذاهبون إلى الكويت لاستعادة ذكريات الكرة الإماراتية في المحفل الخليجي الهام، وللتحدي والمنافسة على اللقب، ونحن جاهزون للبطولة لأن أغلب اللاعبين المختارين لم يبتعدوا عن ممارسة الرياضة أو كرة القدم بعد الاعتزال».

فخر

ومن جانبه، قال فيصل خليل: «البطولة أعادتنا إلى الملاعب، وأعادت إلينا ذكريات لم ولن ننساها، لأن المشاركة في بطولات كأس الخليج، فخر لأي لاعب كرة، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن، ونقدم مستوى جيداً»، بينما قال عبد القادر حسن إداري منتخب «قدامى الأبيض»: «تمثيل الدولة في بطولة (أساطير الخليج)، فخر وشرف لأي لاعب كرة، وجميع اللاعبين السابقين أكدوا على رغبة المشاركة، لكن الجهاز الفني والإداري، فضل اختيار اللاعبين الذين يمارسون كرة القدم حتى الآن، نظراً لضيق الوقت قبل المشاركة، ونتمنى أن نظهر بالشكل الجيد، ونحقق نتائج طيبة في البطولة».

تجدر الإشارة إلى أن تدريبات «قدامى الأبيض» اليومية، تتواصل في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي حتى موعد السفر إلى الكويت، ويقود التدريبات المدرب الوطني القدير جمعة ربيع، ويساعده وليد عبيد، والمجموعة المختارة من قدامى اللاعبين، وهم ماجد ناصر ووليد سالم في حراسة المرمى، وبشير سعيد، مهند العنزي، يوسف جابر، منذر علي، جمعة خاطر، عبدالله مال الله، أحمد خميس، سبيت خاطر، سالم خميس، هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، ناصر خميس، رامي يسلم، حسن علي إبراهيم، فيصل خليل، محمد سرور، إسماعيل مطر وسعيد الكاس، ومعهم محمد عبيد حماد مديراً للمنتخب، وعبد القادر حسن إدارياً.

ويشمل برنامج إعداد المنتخب للبطولة أيضاً، تدريبات بدنية وفحوصات طبية، ما يضمن مشاركة ناجحة لـ«قدامى الأبيض» ومن المقرر أن يبدأ منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب قطر يوم 20 فبراير الجاري، ويواجه في المباراتين الثانية والثالثة بالترتيب، منتخبي الكويت وعمان يومي 21 و22، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيلعب يوم 23، على أن تقام المباراة النهائية يوم 24 من الشهر نفسه.

موافقات

وقال حسن السويدي رئيس لجنة قدامى اللاعبين بالاتحاد الخليجي إن اللجنة تلقت موافقات كافة المنتخبات الخليجية على المشاركة، خاصة أن البطولة ستكون مستمرة ومتزامنة مع منافسات بطولة الخليج بداية من النسخة المقبلة والمقرر لها في السعودية 2027.

وأشار السويدي إلى أن اللجنة رأت تعديل المسمى من بطولة الأساطير إلى بطولة القدامى بعد موافقة الاتحاد الخليجي.

وبين محسن مصبح عضو لجنة قدامى اللاعبين بالاتحاد الخليجي أن جوائز البطولة تتخطى 400 ألف دولار حيث سيحصل البطل على 200 ألف دولار والوصيف 150 ألفاً، بالإضافة إلى جوائز الأفضل (حارس- لاعب- هداف البطولة).