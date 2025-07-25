«الأبيض» يلتقي سوريا ودياً في سبتمبر استعداداً لملحق المونديال

يدشن منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم اليوم معسكره الخارجي في النمسا، تحت قيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، ويستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل، بمشاركة 29 لاعباً، ويخوض خلاله «الأبيض» عدداً من المباريات الودية مع فرق أندية لزيادة الانسجام وخبرات اللاعبين.

وذلك ضمن برنامج تحضيرات منتخبنا لخوض تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد السوري لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية، تجمع «الأبيض» .

ومنتخب سوريا على أرض الإمارات يوم 5 سبتمبر المقبل، ضمن تحضيرات المنتخب السوري لخوض الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

وتشهد قائمة «الأبيض» المختارة لمعسكر النمسا دعماً مهماً بظهور 5 لاعبين لأول بقميص منتخبنا الوطني وهم: ظهير العين إيريك مينيرزيس، ولاعب الجزيرة ريتشارد أوكونور، وروبن فيليب، لاعب الوحدة، ونيكولاس خيمينيز، لاعب الوصل، وجاستون سواريز، لاعب شباب الأهلي، مع عودة كل من عدلي محمد، حارس النصر، وماكنزي هانت، لاعب وسط فليتوود تاون.

وتكتمل قائمة المنتخب باللاعبين خالد عیسی، علي خصيف، حمد المقبالي في حراسة المرمى، ومعهم ساشا ايفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماکانزی هانت، ماجد حسن، عبد الله رمضان، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، ليثييري سيلفا، کایو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو.

برمجة والجدير بالذكر أن منتخبنا سيخوض منافسات تصفيات الملحق الآسيوي أمام منتخبي عمان وقطر، خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي الوقت الذي يدشن فيه «الأبيض» تحضيراته اليوم، يقيم المنتخب القطري معسكراً خارجياً في النمسا منذ 11 يوليو الجاري، وشهد المعسكر فوز «العنابي» بأولى مبارياته الودية بهدفين دون مقابل أمام فريق ميتاليست 1925 الأوكراني، وسجلهما المعز علي ومحمد مونتاري.

وسيخوض المنتخب القطري مباراة ودية ثانية أمام أودينيزي الإيطالي، غداً السبت، في ختام المعسكر الإعدادي، ويغيب عنها لاعبي نادي الدحيل، بعدما سمح لهم الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب المنتخب، بالانضمام إلى معسكر ناديهم لمنحهم الفرصة الكاملة للاستعداد لمباراتهم المرتقبة أمام نادي سباهان الإيراني، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا، والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 12 أغسطس المقبل.

أما المنتخب العماني فينتظر بدوره كشف مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، والذي تم التعاقد معه مؤخراً لقيادة «الأحمر»، عن خطة إعداد المنتخب لخوض الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، مع ارتباط الفريق قبلها بالمشاركة في بطولة اتحاد وسط آسيا «كافا» في طاجيكستان وأوزبكستان خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين، ويراها الاتحاد العماني فرصة جيدة من أجل التحضير للملحق.

حيث يخوض خلال «الأحمر» مواجهات قوية يبدأها بلقاء يوم 30 أغسطس المقبل، أمام منتخب أوزبكستان، الذي ضمن التأهل المباشر وللمرة الأولى لمونديال 2026، ثم يلتقي قرغيزستان يوم 2 سبتمبر المقبل، ويختتم مبارياته بمواجهة تركمانستان يوم 5 من الشهر نفسه.