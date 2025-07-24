منذر علي: قرعة ملحق المونديال خدمت قطر

أكد منذر علي، لاعب منتخبنا الوطني والوصل سابقاً، أن قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 التي أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة بجانب منتخبي قطر وعمان، خدمت المنتخب القطري مستضيف المجموعة، مؤكداً أن المهمة لن تكون سهلة، حيث تتطلب الفترة المقبلة إعداداً مثالياً قبل خوض التحدي في ملحق المونديال من خلال استثمار فترات التجمع.

وقال منذر علي لـ«البيان» إن جدول مواعيد المباريات جاء لصالح المنافس القطري الذي سيحظى براحة أكبر لمدة 5 أيام بين المباراتين، حيث سيخوض مباراته الأولى أمام منتخب عمان يوم الأربعاء 8 أكتوبر، والمباراة الثانية مع منتخبنا ستكون في الأسبوع التالي يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، بينما سيحصل «الأبيض» على يومين راحة فقط، حيث يستهل منتخبنا الوطني مشواره يوم 11 أكتوبر المقبل أمام نظيره العماني، ثم يواجه قطر في مباراته الثانية يوم 14 من الشهر ذاته.

وأشار منذر علي إلى أن المهمة صعبة رغم خوض مباراتين فقط في الملحق الذي يقضي بتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، موضحاً أن المنتخب يحتاج إلى مزيد من الانسجام في الفترة المقبلة واستثمار فترات التجمع بأفضل صورة في ظل انضمام العديد من العناصر، مبيناً أن التغيير الإداري الذي طرأ على المنتخب في الفترة الماضية يعد إيجابياً من خلال انضمام إسماعيل راشد ومطر الصهباني، اللذين يعتبران من الكفاءات المميزة في الجانب الإداري.

وعن المنتخبات الموجودة في مجموعة الأبيض بالملحق مقارنة بالمجموعة الأخرى التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا، قال إنه لا توجد مجموعة أسهل من الأخرى في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات المشاركة في الملحق وتطور بعضها، من بينها إندونيسيا، حيث تأهل منتخب إندونيسيا بجدارة بعد تقديم نتائج مميزة أمام منتخبات متمرسة في الصعود للمونديال، من بينها الأخضر السعودي أكثر المنتخبات الخليجية حضوراً في نهائيات كأس العالم.

وأضاف قائلاً: «نعلم جيداً أن المنتخب السعودي تراجع مستواه في الفترة الماضية، ما أدى إلى المشاركة في الملحق القاري، كما تراجع مستوى المنتخب القطري، لأن التركيز في المرحلة السابقة على تجهيز المنتخب لمونديال 2022 الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، ما أدى إلى مرور «العنابي» بمرحلة تجديد وإحلال بعد انتهاء المهمة في ارتفاع معدل أعمار بعض اللاعبين السابقين، ويعد منتخب العراق أكثر المنتخبات التي تملك الحظوظ في التأهل خلال المرحلة المقبلة من المجموعة الأخرى.

عناصر جديدة

وتمنى منذر علي أن تصنع العناصر الجديدة المجنسة الفارق الإيجابي والإضافة المطلوبة للمنتخب بقيادة الجهاز الفني الجديد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وأن ينعكس هذا التغيير إيجابياً رغم أن توقيت هذه الخطوة جاء متأخر نسبياً، آملاً أن لا يكون قد فات الأوان، وأن يتمكن المدرب من استثمار العناصر والإمكانيات الموجودة بالشكل الأمثل، خاصة وأن المجموعة الحالية تعتبر الأفضل في الدولة بعد انضمام العديد من اللاعبين المجنسين بهدف تلبية طموحات وتطلعات المرحلة المقبلة.