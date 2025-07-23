رائد البلوشي: التركيز والروح القتالية سلاحا «الأبيض» في ملحق المونديال

يجري اتحاد الكرة الإماراتي اتصالاته مع عدد من الاتحادات الوطنية الأخرى للاتفاق على المباريات الودية المطلوبة من قبل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، لخوضها خلال معسكر «الأبيض» خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، والمفترض أن يتراوح عددها ما بين 2 إلى 3 مباريات، ليتعود منتخبنا على اللعب بشكل مضغوط قبل خوض ملحق التصفيات الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وذلك بعدما أسفرت قرعة الملحق عن تنافس منتخبنا مع منتخبي عمان وقطر، على نيل بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى، والمقرر إقامة مبارياتها في قطر خلال المدة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025.

ويرى المدرب الوطني رائد البلوشي، المدير الفني لفريق النصر تحت 23 سنة، أن هناك جدولاً معداً مسبقاً لتحضير المنتخب الوطني للملحق الآسيوي، حسب ما كشف عنه اتحاد الكرة ووسائل الإعلام قبل فترة من إجراء قرعة الملحق الآسيوي الخميس الماضي، وأشار إلى ضرورة تحلي «الأبيض» بالمزيد من التركيز والروح القتالية خلال مرحلة التحضيرات وخوض التصفيات، لأن كل المطلوب تحقيق الفوز في مباراتين فقط للوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية، بعد مشاركة وحيدة في مونديال إيطاليا 1990.

وشدد على ضرورة توفير كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق حلم جماهير الكرة الإماراتية الذي طال انتظاره، وتمنى أن يتم توفير فترات تجمع أطول، وعدد أكبر من المباريات الودية، لتحقيق الانسجام بين لاعبي المنتخب، خاصة وأن أغلبهم لا يملك خبرات دولية كبيرة مع المنتخبات، وحصل مؤخراً على فرصته بالظهور مع «الأبيض» للمرة الأولى وفقاً للقائمة المعلنة أول من أمس، ما يستدعي توفير المزيد من الوقت لتحضيرهم فنياً بما يتوافق واستراتيجية المدرب كوزمين، والذي تولى بدوره تدريب المنتخب في توقيت صعب، وقبل جولتين فقط على نهاية تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية.

وألمح المدرب رائد البلوشي، إلى أن الفائدة ستكون أكبر على منتخبنا الوطني في معسكره المقرر خلال سبتمبر القادم، لأنه سيقام بعد نهاية تحضيرات أندية دوري أدنوك للمحترفين من خلال معسكراتها الخارجية، وكذلك خوض أول جولتين في الدوري، ما يعني أن اللاعبين وصلوا إلى درجة جاهزية جيدة بدنياً وفنياً، وأوضح أن المطلوب توفير مباريات ودية قوية لمنتخبنا الوطني أمام منتخبات ذات مستويات جيدة، وقريبة في طرق الأداء من المنافسين لمنتخبنا في الملحق الآسيوي، منتخبي قطر وعمان، مع ضرورة التركيز جيداً على دراسة المنافسين، للوصول لأفضل طريقة لخوض مباراتينا في تصفيات المرحلة الرابعة القارية.

وأعرب مدرب فريق النصر تحت 23 سنة، عن تفاؤله بقدرة منتخبنا على اجتياز مباراتيه أمام قطر وعمان بنجاح، وتحقيق النتيجة التي تؤهل «الأبيض» للحصول على بطاقة التأهل المباشر للمجموعة الأولى من الملحق الآسيوي، وأكد أن وجود مدرب قدير وبخبرات كوزمين، يدعوه إلى حالة من التفاؤل، إلى جانب توفر عدد كبير من الأسماء المتميزة القادرة على تمثيل «الأبيض» في الفترة الحالية، مع فتح الباب أمام العديد من لاعبي دوري أدنوك للمحترفين، للحصول على فرصة اللعب باسم الإمارات، وكلها عناصر تسعى بدورها لكتابة اسمها في تاريخ الكرة من خلال الظهور في المونديال المقبل.