26 لاعباً في معسكر «الأبيض» الأولمبي

اختار مارسيلو برولي، مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، 26 لاعباً لمعسكر إسبانيا خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا بالسعودية 2026، حيث تستضيف الإمارات المجموعة التاسعة من التصفيات بمشاركة منتخبنا الوطني، وكل من منتخبات إيران، هونغ كونغ، وغوام.

وتضم القائمة في حراسة المرمى، خالد توحيد، سعيد المقدمي، وعلي الصفار، وفي الدفاع، مبارك بن زامة، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، خميس المنصوري، فهد جاسم، أحمد مال الله، زاید خمیس، جمال خليفة، وهزاع شهاب.

وفي الوسط، علي عبد العزيز، سولومون سوسو، ضاري فهد محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، وفي الهجوم، أحمد رائد، محمد الحمادي، غيث عبدالله، مايد الكاس، محمد جمعة، علي المعمري، منصور سعيد، وعيسى خلفان.

وستقام التصفيات خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى المنتخب السعودي المستضيف.