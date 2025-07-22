«الأبيض».. 5 وجوه جديدة استعداداً لملحق المونديال

اختار الروماني أولاريو كوزمين، مدرب منتخبنا الوطني الأول، 29 لاعباً لمعسكر إعداد «الأبيض» في النمسا خلال الفترة من 25 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل، ضمن برنامج تحضير منتخبنا لخوض تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة الجديدة ظهور 5 لاعبين جدد مع «الأبيض»، وهم ظهير العين إيريك مينيرزيس، ولاعب الجزيرة ريتشارد أوكونور، وروبن فيليب لاعب الوحدة، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، وجاستون سواريز لاعب شباب الأهلي، وعودة كل من عدلي محمد حارس النصر، وماكنزي هانت لاعب وسط فليتوود تاون، بينما لم يتم استدعاء محمد عبد الباسط، وعبد الرحمن صالح، وبدر ناصر، وعبد الله حمد، وجونيور نيداي، وتم استبعاد سلطان عادل وخالد الظنحاني للإيقاف.

وضمت القائمة اللاعبين خالد عیسی، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وعدلي محمد في حراسة المرمى، وإيريك دي مينيرزيس، ريتشارد أوكونور، ساشا ايفكوفيتش، كوامي كويدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماکانزی هانت، نیکولاس خيمينيز، جاستون سواريز، ماجد حسن، عبد الله رمضان، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، ليثييري سيلفا، کایو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو دي أوليفيرا، وكايو كانيدو.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا عدداً من المباريات الودية مع عدد من الأندية خلال معسكر النمسا، على أن يقيم المنتخب معسكراً ثانياً خلال سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله عدداً من المباريات الودية مع منتخبات يجري الاتفاق معها حالياً، قبل أن يبدأ مشواره في تصفيات الملحق الآسيوي المقرر خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر القادم، في العاصمة القطرية الدوحة.