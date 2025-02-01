الشارقة يسترد صدارة «دورينا» و«العميد» ثالثاً

استرد نادي الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على ضيفه دبا الحصن 1 - 0، سجله كونراد في الشوط الأول ضمن الجولة 14 للمسابقة، ليصل الشارقة للنقطة 37 ويبقي دبا الحصن عند النقطة 9. جاءت البداية هجومية من الشارقة مع تراجع واضح للضيوف، أسفر ذلك عن هدف مبكر في الدقيقة الرابعة من صناعة متقنة لعادل تاعرابت لكونراد الذي سدد على يمين الحارس سهيل عبدالله.

كما تغلب النصر على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد آل مكتوم لحساب الجولة ذاتها، وبهذا الفوز الثمين انفرد العميد بالمركز الثالث، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة، فيما تعقدت وضعية العروبة في المركز الأخير بـ 3 نقاط وشهد اللقاء مشاركة السويسري هاريس سيفيروفيش لاعب النصر الجديد، ومهاجم الوصل السابق .

والذي تعاقد معه العميد حتى نهاية الموسم الجاري، وتم قيده في قائمة الفريق بدلاً عن المغربي عادل تاعرابت، جاء التعاقد مع هاريس كأحد الحلول العاجلة التي لجأها إليها «العميد» بسبب ضيق الوقت لتعويض رحيل تاعرابت ونظراً لجاهزية اللاعب للمباريات، حيث قدم مستويات مقبولة مع الوصل قبل أن يتم الاستغناء عنه.

وواصل بني ياس نتائجه الإيجابية في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه الثمين على مضيفه الجزيرة بهدف أحرزه ازار ماركوفيتش في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعد مواجهة متوسطة الأداء شهدت عدداً من الفرص المهدرة للفريقين، وحقق عبرها «السماوي» فوزه الثاني على التوالي والذي رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، وبقي الجزيرة برصيد 21 نقطة في المركز السادس بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي والتي أبعدته عن المنافسة ضمن فرق الصدارة.

وحقق عجمان المفاجأة وفوزاً مثيراً 4 - 3، على حساب ضيفه الوحدة، في المباراة التي جرت أمس، على استاد راشد بن سعيد، ورفع عجمان الملقب بـ«البركان» رصيده إلى 19 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب، فيما واصل الوحدة نزيف النقاط.

وتوقف رصيده عند 22 نقطة، وفقد المركز الثالث. سجل لعجمان فيكتور هنريكي «10»، ميلوش كوسانوفيتش هدفين من ركلتي جزاء «55 و67»، وعلي مدن «77»، وسجل للوحدة عمر خريبين من ركلة جزاء «43»، لوكاس بيمنتا «45 + 1»، وأحمد نورالله «90 + 5».

شهدت المباراة الكثير من التقلبات على مدار الشوطين، وجاءت ستة من أهداف المباراة السبعة من كرات ثابتة، بعدما شهد اللقاء احتساب 3 ركلات جزاء، وسجلت 3 أهداف عن طريق الضربات الركنية.