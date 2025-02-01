تفاوت حظوظ ممثلي الإمارات في بطولتي دوري أبطال آسيا

تتفاوت حظوظ أندية: الوصل، العين، شباب الأهلي والشارقة، قبل خوض مواجهاتها الحاسمة في بطولتي دوري أبطال آسيا انطلاقاً من بعد غد الاثنين، عندما يحل الوصل ضيفاً على النصر السعودي، ويستقبل العين ضيفه الريان القطري في الجولة قبل الأخيرة من دوري الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

والمتبقي منها جولة أخيرة يلتقي فيها العين مع مضيفه الشرطة العراقي يوم 17 فبراير الجاري، والوصل مع ضيفه الهلال السعودي يوم 18، في حين، يلتقي ذهاباً وإياباً في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الشارقة مع الحسين إربد الأردني يومي 11 و18، وشباب الأهلي مع الوحدات الأردني يومي 12 و19 من الشهر نفسه.

وأكد عبدالقادر حسن حارس مرمى منتخبنا الوطني في مونديال 1990، أن حظوظ الوصل وشباب الأهلي والشارقة، أقوى في بطولتي آسيا بعد التدعيم القوي لصفوف الوصل والشارقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وخوض «الفرسان» لمسابقات الموسم الجاري، بصفوف متكملة بالفعل، موضحاً أن شباب الأهلي لديه أكثر من 20 لاعباً جاهزاً للمشاركة بنفس المستوى في جميع البطولات.

وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا، وأن حظوظ العين الأقل بين رباعي الدولة، في ظل المستوى المتذبذب للفريق، تأثراً بعدم الاستقرار الفني، وعدم تدعيم الصفوف بأي صفقات جديدة في «الميركاتو الشتوي» حتى الآن.

وأضاف أن عدم حسم العين الذي نال لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، تأهله يضعف من معنويات لاعبيه قبل آخر جولتين من دوري أبطال آسيا للنخبة، في الوقت الذي يخوض فيه الثلاثي الوصل والشارقة وشباب الأهلي، المواجهات القارية المقبلة، بمعنويات عالية وبرغبة قوية على تحقيق نتائج إيجابية.

والوصول إلى أدوار متقدمة في المنافسة على لقبي آسيا، ورشح كل من شباب الأهلي والشارقة، لتحقيق أي منهما للقب دوري أبطال آسيا، بفضل المستويات القوية التي يقدمها الفريقان هذا الموسم، وبرغبة وإصرار الفوز الواضح في جميع مبارياتهما.

وتجدر الإشارة إلى أن العين يسعى من خلال آخر جولتين من دوري النخبة إلى تحقيق الفوز، وانتظار أن تخدمه نتائج الآخرين من أجل اللحاق بالوصل المتأهل إلى الدور ثمن النهائي، مع صعوبات متوقعة تنتظر «الزعيم» الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في 6 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، ليحتل المركز 11 قبل الأخير برصيد نقطتين من تعادلين.

وسجل 10 أهداف، وتلقى 18 هدفاً، بينما نجح «الإمبراطور» في حسم تأهله بتواجده في المركز الخامس برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات، والتعادل مباراتين، والخسارة مباراة واحدة، وسجل 8 أهداف، وتلقى 6 أهداف.

ويسبق الوصل في الترتيب كل من الهلال والأهلي السعوديين في المركزين الأول والثاني برصيد 16 نقطة لكل منهما، ومواطنيهما النصر في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويليهم السد القطري في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة، أما برسيبوليس الإيراني، فيحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط، والريان واستقلال طهران الإيراني في المركزين السابع والثامن برصيد 5 نقاط لكل منهما، وباختاكور الأوزبكي والغرافة القطري في المركزين التاسع والعاشر برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويقبع الشرطة في المركز 12 برصيد نقطتين، وبفارق الأهداف عن العين.

في حين، تبدو حظوظ الشارقة وشباب الأهلي، أقوى في تخطي منافسيهما الأردنيين، بعد تصدرهما لمجموعتيهما برصيد 13 نقطة لكل منهما، إذ تصدر الشارقة المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن الوحدات في المركز الثاني، وبقوة هجومية سجلت 13 هدفاً، في الوقت الذي تلقت فيها شباكه 8 أهداف.

وتصدر شباب الأهلي المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط عن الحسين إربد في المجموعة الرابعة، وبقوة هجومية سجلت 17 هدفاً، وتلقى مرماه 11 هدفاً، فيما سجل كل من الوحدات والحسين إربد 8 و11 هدفاً، وتلقى مرماهما 7 و11 هدفاً بالترتيب.