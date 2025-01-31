عجمان والوحدة... ندية وإثارة

عجمان ، أبوظبي - ياسر قاسم ومحمد صادق

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الخامسة والربع من مساء اليوم بداية مشوار الدور الثاني لأصحاب الأرض مع ضيفهم الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين.

في مواجهة تبدو صعبة فيها كثير من الندية والإثارة بعد الصحوة الأخيرة للفريق «البرتقالي» الذي تمكن للمرة الأولى من تحقيق فوزين على التوالي في نهاية الدور الأول على العين وخورفكان رفع بهما رصيده للنقطة 16 متقدماً خطوات مهمة في الجدول وضعته على مقربة من وسط الجدول، ويزيد من قوة الفريقين مواجهاتهما السابقة لا سيما في الدور الأول عندما فاز الوحدة على ملعبه بصعوبة 1 - 0.

واستعد عجمان للمباراة بشكل جدي على مدار 8 أيام بعد راحة قصيرة منحها المدرب غوران للاعبين بعد مباراة خورفكان، وينشد عجمان مواصلة كسب النقاط للمضي قدماً للأمام بجدول الترتيب، في الوقت الذي يبحث الوحدة؛ الثالث برصيد 22 نقطة، عن ذات الفوز للتقدم أكثر في صراع الصدارة.

ويبحث «العنابي» عن التعويض بعد الخسارة التي تعرض لها على ملعبه في الجولة الماضية أمام البطائح بهدفين نظيفين، وهي الخسارة التي زادت من حدة الغضب الجماهيري، وأبعدت الفريق بصورة كبيرة عن صراع الصدارة.

ويحتل الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 22 نقطة، ويأمل العودة من عجمان بالنقاط الثلاث من أجل الحفاظ على هذا المركز. ويتواصل غياب المدافع علاء الدين زهير عن الفريق، بسبب عقوبة الإيقاف، بعد تعرضه للطرد في مباراة الديربي أمام الجزيرة في الجولة قبل الماضية.

وأكد المدرب غوران في تعليقه على المباراة على قوة المنافس مع أفضلية فريقه في اللعب وسط جمهوره ووصف المباراة قائلاً: «مباراة صعبة أمام منافس قوي ومتميز لكن سوف نلعب على ملعبنا وأمام جماهيرنا وبدعم الجمهور واثق من قدرة اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم».

من ناحيته قال السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة، إن استعدادات فريقه للمباراة سارت بشكل جيد، وخاض الفريق عدة تدريبات وسط تركيز عالٍ من اللاعبين.

وقال: «خسرنا المباراة الأخيرة أمام البطائح على ملعبنا، لذلك فمباراة اليوم مهمة بالنسبة لنا، ومطالبون بالعودة بالانتصار رغم صعوبة اللقاء، وأمام منافس قوي».

وأضاف أن الوحدة يملك الإمكانيات والرغبة القوية في العودة بنتيجة إيجابية، لاسيما وأن الفريق نجح في تحقيق الفوز في الدور الأول، ويأمل العودة لسكة الانتصارات للاستمرار في مراكز المقدمة.