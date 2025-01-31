الجزيرة وبني ياس.. طموح الفوز

دبي ، أبوظبي - أحمد عيسى ومحمد صادق

يلتقي الجزيرة وضيفه بني ياس عند الثامنة مساء اليوم لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة مهمة يدخلها كل فريق بطموح الفوز، ويسعى عبرها صاحب الأرض إلى تعويض خسارته في الجولة السابقة أمام شباب الأهلي والتقدم في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السادس برصيد 21 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة أمس.

ويخوض الجزيرة اللقاء بمعنويات تأهله إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه مؤخراً على العين، وأدى الفريق عدداً من التدريبات التي دعم من خلالها الجهاز الفني الإيجابيات ووقف على السلبيات.

فيما يسعى بني ياس لتكرار تفوقه على الجزيرة بعد أن فاز عليه في الجولة الأولى من افتتاح المنافسة، مع تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تخطيه عقبة كلباء في الجولة السابقة، والتي أعادت الفريق من جديد إلى مربع الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، ويمتلك «السماوي» في رصيده 12 نقطة.

ويدخل بني ياس المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، ولأول مرة في الدوري هذا الموسم، وذلك بعد فوزه في الجولة الماضية على كلباء، إذ لم يتمكن من الفوز في مباراتين متتاليتين.

ولكن بعد تولي الروماني دانييل إيسايلا المهمة عقب إقالة البرتغالي جواو بيدرو، نجح في تجاوز سلسلة النتائج السلبية، التي امتدت إلى 9 مباريات متتالية لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

كما يتطلع بني ياس الذي يحتل المركز الحادي عشر إلى التقدم مركزاً في جدول الترتيب، إذ يملك في رصيده 12 نقطة، حصدها بالفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مثلها.

ويغيب عن «السماوي» أمام الجزيرة، قلب الدفاع، السويدي ماتس جوهان، لوجود بند في إعارته يمنعه من اللعب أمام الجزيرة.

وقال الحسين عموتة مدرب الجزيرة، إن فريقه جاهز لمواجهة بني ياس، وهنالك إصرار كبير وسط اللاعبين على تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، ذاكراً أن منافسه ظهر بصورة جيدة في المباريات الأخيرة .

وسيلعب بقوة مضاعفة بعد أن نجح في حصد النقاط الثلاث في مباراته الأخيرة بالدوري، مبيناً أن ذلك يمنحه دافعاً كبيراً لمواصلة الانتصارات، وأضاف: «لكن ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين ونعلم أنهم قادرون على تحمل المسؤولية وتقديم ما يرضي جماهير النادي».

وقال إيسايلا مدرب بني ياس: «منذ أن عدت لتولي مسؤولية تدريب الفريق، فإن جميع المباريات كانت صعبة، وهدفنا واضح وهو تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط في المباريات المقبلة». وأضاف أن بني ياس سيخوض المباراة بطموح الخروج بنتيجة إيجابية، خصوصاً وأن الجزيرة تغير كثيراً عن مباراة الدور الأول، التي فاز بها بني ياس بهدفين دون رد، مشيراً إلى أن الجزيرة أقوى في المرحلة الحالية ويتمتع بقوة هجومية كبيرة.