النصر والعروبة.. أهداف متباينة

دبي، الفجيرة - عدنان الغربي ومحمد فضل

يستضيف النصر نظيره العروبة اليوم عند الساعة الثامنة مساءً على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة الأهداف المتباينة بين الفريقين.

حيث يطمح النصر لتعزيز موقعه ضمن فرق المقدمة، في حين يسعى العروبة لتحقيق فوزه الثاني ومواصلة الدفاع عن حظوظه في البقاء. ويحتل النصر المركز الخامس بـ22 نقطة مقابل 3 نقاط فقط للعروبة صاحب المركز الأخير.

ومن المتوقع أن يكلف المدرب ألفريد شرودر لاعبه عثمان بوسعيد لتعويض عادل تاعرابت، الذي انتقل إلى الشارقة.

بدوره أنهى العروبة تحضيراته تأهباً لتحقيق نتيجة إيجابية ضد النصر الذي يلاقيه للمرة الرابعة خلال الموسم الجاري، وانتهت المواجهات الثلاث الماضية بتفوق النصر في افتتاحية مباريات دوري أدنوك بخماسية، إلى جانب تحقيق العميد الفوز في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب» بنتيجة 2 - 1.

والتعادل سلبياً في المسابقة ذاتها، ولذلك يدخل لاعبو العروبة مواجهة اليوم لرد دين الهزيمة بخماسية والعودة من ملعب آل مكتوم بنتيجة إيجابية ترفع من سقف طموحات الفريق الأخضر الساعي إلى تثبيت أقدامه مع كبار دوري المحترفين.

وأنهى العروبة الدور الأول برصيد 3 نقاط في المركز الأخير مكتفياً بفوز وحيد مقابل 12 خسارة، ويتطلع الفريق إلى ظهور مختلف، وإلى تحقيق نتائج تساعده على البقاء ضمن أندية المحترفين في ظل منافسة محتدمة في القاع.

وكانت إدارة النادي قد أقالت مدرب الفريق البرتغالي برونو بيريرا، وتم التعاقد مع مساعده أندريا جاسمينز، كما تم الاستغناء عن ثلاثة أجانب، والتعاقد مع اللاعب المصري محمود صابر في خانة اللاعب المقيم.

وأكد شرودر، مدرب النصر، جاهزية فريقه للمباراة، وقال: «نخوض مواجهة أخرى مهمة في الدوري، وأتمنى التوفيق لمدرب العروبة السابق برونو بيريرا في مسيرته المقبلة بعد رحيله عن الفريق، وهذه طبيعة عملنا، فدائماً نكون تحت الضغط».

وأضاف: «علينا التركيز بشكل كبير في هذه المباراة، واللعب بأسلوبنا المعتاد لتحقيق الفوز، وأنا راضٍ بشكل عام عن أداء الفريق، وما حققناه في الدور الأول من نقاط، لكننا نريد المزيد، وعلينا أن نكون أقوى، خاصة في بعض المواقف الدفاعية، مع ضرورة زيادة الفاعلية الهجومية».

بدوره قال أندريا جاسمينز: «الفريق تدرب بشكل جيد، وقمنا بمراجعة الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في المباريات السابقة»، مشيراً إلى أنه تصدى للمهمة في وقت حرج وصعب، والعروبة سيبذل قصارى جهده خلال مرحلة الإياب بجمع أكبر عدد ممكن من النقاط التي تضمن لنا البقاء في دوري الكبار، لافتاً إلى أن اللاعبين في كامل تركيزهم، وسنبذل كل جهد من أجل الظهور بصورة جيدة.