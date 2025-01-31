الشارقة ودبا الحصن .. هدف واحد

الشارقة، دبي - ياسر قاسم وأحمد عيسى

يستقبل الشارقة متصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ضيفه دبا الحصن، صاحب المركز قبل الأخير بـ9 نقاط على استاد الشارقة عند الخامسة والربع من مساء اليوم في مباراة صعبة للضيوف، خصوصاً أن أصحاب الأرض ينشدون مواصلة الصدارة.

ولكن فوز دبا الحصن الأخير على منافسه المباشر على البقاء «العروبة» يزيد الاهتمام بالمباراة، وتبدو صفوف الشارقة مكتملة بشكل مثالي بعودة وجاهزية لاعب الوسط محمد عبدالباسط والمهاجم عثمان كمارا، زيادة على وجود المحترف الجديد عادل تاعرابت الذي شارك في جزء من المباراة السابقة أمام بني ياس في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وتأهل من خلالها الشارقة للدور نصف النهائي.

وخاض الشارقة 3 تدريبات من بعد مباراة بني ياس استعداداً لمباراة اليوم تحت إشراف مدربه كوزمين، الذي توفرت له خيارات عدة في اختيار تشكيلة المباراة من خلال عودة اللاعبين المصابين وضم اللاعب تاعرابت.

وأكمل دبا الحصن تحضيراته للمباراة وسط روح معنوية عالية بعد الفوز الأخير الذي حققه على العروبة، وعمل الجهاز الفني على وضع التكتيك الذي سيعتمد عليه في اللقاء ووقوفه خلال التدريب الأخير على العناصر التي سيدفع بها للتشكيلة، والتي ينضم إليها جونيور سيلفا الذي انضم إلى صفوف الفريق عن طريق الإعارة قادماً من النصر.

جدية

وشدد كوزمين على لاعبيه في التعامل مع المباراة بكل جدية، بعيداً عن نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول التي كسبها الشارقة 4 - 1، حيث يعتبر كوزمين جميع المنافسين على ذات المستوى والطموح، لا سيما الفرق المكافحة من أجل البقاء في منعطف الدور الثاني.

وقد حرص كوزمين على مراجعة أداء فريقه في مباراة بني ياس قبل 5 أيام، ومراجعة مباراة دبا الحصن مع العروبة من خلال «الفيديو» للوقوف على بعض الملاحظات وتوجيه اللاعبين من خلالها.

واعترف حسن العبدولي، مدرب دبا الحصن بصعوبة مهمة فريقه في المباراة، وأثنى على منافسه، وقال: «إن الشارقة يضم عناصر متميزة في صفوفه، وأن نتائجه تتحدث عن قوته»، مؤكداً أن فريقه تنتظره مهمة صعبة.

وقال: «نواجه منافساً قوياً يلعب لأجل التتويج بلقب البطولة، لذلك لا بد أن نخوض اللقاء بحذر، وأن نبتعد عن ارتكاب الأخطاء وأن نعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة، لا بد من القتال واللعب الحماسي وأن نؤدي واجبنا بالكامل في الملعب، وبعدها سنرى ما تسفر عنه النتيجة».