محمد النني: الجزيرة عازم على تحقيق إنجازات كبيرة في الموسم الجديد

أكد المصري محمد النني، لاعب وسط الجزيرة، أن فريقه عازم على تحقيق إنجازات كبيرة في الموسم الجديد، تُسعد جماهير النادي، مبيناً أن زملاءه اللاعبين يبذلون جهداً كبيراً خلال فترة التحضيرات الحالية بمعسكر إسبانيا، الذي غادرت إليه بعثة «فخر أبوظبي» مؤخراً، لأداء المرحلة الثانية من الإعداد، والتي تستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

وأشار النني في رسالة بعث بها إلى جماهير الجزيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن كل فرد في البعثة يبذل قصارى جهده ليكون في كامل الجاهزية، ويقدم المستوى الذي يرضي التطلعات، ويحقق الطموحات.

وقال: «الفريق يقوم بأكثر مما يستطيع في المعسكر، وكل فرد يبذل جهداً مضاعفاً. للأمانة، الجهاز الفني بقيادة المدرب الحسين عموتة غير مقصر في عمله، وكذلك الإدارة التي وفرت كل الاحتياجات، هناك اهتمام من الجميع، يعكس رغبة النادي في تحقيق أهدافه».

تركيز كبير

وذكر لاعب وسط الجزيرة، الذي يخوض موسمه الثاني مع النادي، أن هناك تركيزاً كبيراً في التدريبات، والعمل منصب على الاستفادة القصوى من التحضيرات التي تمثل أهمية بالغة في مشوار الفريق خلال الموسم، مبيناً أن جميع زملائه في كامل التركيز، ويتمتعون برغبة كبيرة في الظهور بمستوى جيد، وتطوير قدراتهم الفنية.

وخاطب النني جماهير ناديه قائلاً: «نحتاج إليكم لتكونوا خلفنا في جميع المباريات، دعمكم لنا في غاية الأهمية، وبإذن الله ننجح في إسعادكم بالانتصارات، ونحقق ما يرضيكم هذا الموسم، لأن ذلك هدفنا جميعاً كلاعبين».

تعاقدات

من جهة أخرى، أكمل الجزيرة اتفاقه مع الكاميروني الدولي جان شارل «30 عاماً»، مدافع نانت الفرنسي، للتعاقد معه بديلاً للمدافع كريم رقيق، وذكرت مصادر أن المفاوضات اكتملت بنجاح، إلى جانب الاتفاق مع إبراهيم عادل «24 عاماً»، جناح بيراميدز المصري، الذي وافق ناديه على بيع عقده لـ«فخر أبوظبي» مقابل 5 ملايين دولار، بحسب ما أشارت إليه وسائل إعلام مصرية، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقتين خلال الساعات المقبلة، مع انضمام اللاعبين إلى تدريبات الفريق في معسكره الخارجي بإسبانيا.

غياب

يجدر بالذكر أن الجزيرة غاب عن إبرام الصفقات في «الميركاتو الصيفي» الحالي، وحيداً وسط أندية المحترفين، دون إضافات جديدة، رغم خسارته لعدد كبير من عناصره، كان آخرهم خلفان مبارك، الذي أنهى النادي تعاقده معه بالتراضي، قبل انضمامه إلى نادي بني ياس أمس.

ويرجح أن يكتفي الجزيرة بصفقات محدودة لسد النقص، مع الاعتماد على عناصره القدامى من أصحاب الخبرة، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب، في الموسم الذي يبحث فيه عن معانقة الألقاب.