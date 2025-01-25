ربع نهائي أغلى الكؤوس ينطلق اليوم بمواجهتين

دبي- ياسر قاسم، إيهاب زهدي

تنطلق مباريات الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الجاري مساء اليوم، بمواجهة شباب الأهلي مع عجمان على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة في الخامسة و10 دقائق.

وأكد غوران مدرب عجمان ثقته الكاملة في قدرة لاعبيه على تحقيق النتيجة التي يطمح لها كل محبي النادي الذي لديهم ذكريات خالدة وسعيدة مع بطولة الكأس، مبيناً احترامه الكامل لفريق شباب الأهلي. ويشهد اليوم أيضاً قمة العين مع الجزيرة على ملعب استاد زعبيل في الثامنة.

وتتواصل المواجهات مساء غد، بلقاء الوصل مع كلباء على ملعب استاد نادي الشارقة في السادسة والنصف، ويختتم هذا الدور مساء بعد غدٍ، بمباراة بني ياس مع الشارقة على ملعب استاد هزاع بن زايد في السادسة والنصف.

وتتشارك أندية ربع النهائي، طموح التقدم خطوة على طريق الوصول إلى المباراة النهائية، وزيادة الأمل بالفوز بلقب البطولة الأغلى على القلوب، الذي سبق أن شرف بالصعود إلى منصة تتويج بطلها أندية دور الثمانية للنسخة الحالية، باستثناء كلباء الذي لم ينل هذا الشرف حتى الآن.

وسيكون الطموح أكبر لدى الشارقة وشباب الأهلي، لفض الاشتباك على صدارة قائمة الأندية الأكثر فوزاً باللقب الغالي، مع امتلاك كل منهما 10 ألقاب في رصيده، فيما يطمح الوصل إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي توج الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه.

وفي الوقت نفسه، يتطلع العين إلى تخطي الدور ربع النهائي على أمل زيادة حصيلته من ألقاب البطولة الغالية، إذ يمتلك الفريق 7 ألقاب، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر فوزاً باللقب، ويليه النصر والشباب بـ4 ألقاب.

والجزيرة والوصل بـ3 ألقاب، والوحدة لقبين، ولقب واحد لكل من الإمارات، الشعب، بني ياس وعجمان، مع العلم أن النصر والإمارات ودعا النسخة الحالية من البطولة، وتم دمج الشباب مع الأهلي ودبي تحت مسمى شباب الأهلي، والشعب مع الشارقة تحت مسمى نادي الشارقة في عام 2017.

ولا تخضع مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عادة لمعايير مسبقة أو ترتيب أطرافها في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ويتوقع دائماً أن تشهد مفاجآت على صعيد النتائج.