يوري سيزار لا يستحق الإنذار الثاني وبيريرا ينجو من البطاقة الحمراء

ظهرت البطاقة الحمراء مرتين في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، المرة الأولى كانت من نصيب يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، عندما تلقى الإنذار الثاني في مباراة فريقه أمام ضيفه الجزيرة، وأدارها الحكم الروسي سيرغي كاراسيف.

والثانية كانت لمدافع الوصل سفيان بوفتيني في الدقيقة 62 من مباراة فريقه أمام ضيفه الشارقة، وأدارها الحكم بدر بوجمهور، ولم يكن الإنذار الثاني مستحقاً للاعب «الفرسان»، على الرغم من عدم تأثير الطرد على مجريات المباراة التي انتهت بتفوق شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، بعد أن طرد اللاعب في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع،.

بينما كان طرد بوفتيني مستحقاً وبتدخل إيجابي من تقنية الفيديو، إلا أن لاعب الشارقة لوان بيريرا، كان يستحق إنذاراً ثانياً والطرد في الدقيقة 67، بعدما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 29، وهو من القرارات التي يمكن اعتبارها مؤثرة في نتيجة المباراة التي انتهت بهدف دون مقابل للشارقة.

كما كان هناك طرد مستحق للاعب دبا الحصن عبد الله خميس، واكتفى حكم المباراة بالبطاقة الصفراء، وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للعروبة في تلاحم صعب تقديره على حكم المباراة حمد علي يوسف.

بينما لم تكن هناك قرارات مؤثرة في مباريات خورفكان وعجمان، وأدارها محمد الهرمودي، والعين والنصر، وأدارها عمر آل علي، وكلباء وبني ياس، وأدارها عادل النقبي، والوحدة والبطائح، وأدارها يحيى الملا.