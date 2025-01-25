زكريا أحمد: درويش محمد حافظ على نظافة شباكه وقاد فريقه لفوز مهم

أكد الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية هدفين من 17 هدفاً في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت محافظة كل من درويش محمد حارس البطائح، والشقيقين عادل وعلي الحوسني حارسي الشارقة وعجمان، وفهد الظنحاني حارس بني ياس، على نظافة شباكهم.

وواصل عادل تحطيمه لأرقامه الشخصية بالحفاظ على نظافة شباكه طوال 540 دقيقة موزعة على 6 مباريات متتالية، وللمباراة التاسعة طوال هذا الموسم، في رقم قياسي جديد منذ تطبيق الاحتراف في الدوري الإماراتي موسم 2008-2009.

وأضاف أن الجولة نفسها، شهدت تألق عدة حراس، ومنهم فهد الظنحاني الذي قاد بني ياس للعودة بفوز ثمين من ملعب كلباء، بعدما تمكن من العودة لمستواه، والمتصدر لقائمة التصديات المؤثرة بـ46 تصدياً، وبشباك نظيفة للمرة الثانية على التوالي، ودرويش محمد الذي قاد فريقه للفوز خارج الديار على الوحدة، وحافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية، وأصبح لديه 36 تصدياً مؤثراً، وظهر التأثير الإيجابي للمدرب حسن الشريف على مستوى الحارس مع الجهاز الفني الجديد.

وأشار إلى أن الشارقة لا يزال الأقل استقبالاً للأهداف، إذ لم يتلق سوى 5 أهداف فقط، ومنها هدف وحيد فقط على ملعبه في 13 مباراة، ونوه إلى أن الشارقة وشباب الأهلي ينفردان بعدم الخسارة في الشوط الأول من مبارياتهما، بالإضافة إلى أن «الفرسان» الوحيدون دون خسارة حتى الآن، فيما نجح الحراس بالخروج بشباك نظيفة في 43 من 90 مباراة.