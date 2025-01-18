حمدان العامري يخطف الأضواء في الجزيرة وينتزع ثقة عموتة

خطف حمدان العامري، ظهير الجزيرة، الأضواء، وحصل على إشادة الجماهير، وانتزع ثقة مدربه الحسين عموتة، بعد المستويات الجيدة التي قدمها في الموسم الحالي، وأكد عبرها أحقيته بالمشاركة أساسياً ضمن تشكيلة «فخر أبوظبي».

وحصل العامري «22 عاماً» في الموسم الحالي على بعض الفرص، منها مشاركته أساسياً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث اعتمد عليه الجهاز الفني في 3 من 4 مباريات بعدد دقائق لعب 283 دقيقة، وساهم بشكل واضح في بلوغ فريقه مرحلة نصف نهائي المنافسة، من خلال المستوى المتميز الذي قدمه.

وعلى مستوى بطولة الدوري ظهر العامري في 4 مباريات حتى الجولة 12 من المنافسة، كان آخرها أمام الوحدة في ديربي أبوظبي يوم السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي وكان خلالها العامري من أبرز نجوم اللقاء، ودافع بقوة عن مرمى علي خصيف ولعب دوراً مؤثراً في نظافة الشباك بعد أن أبعد عدداً من الكرات الخطرة وتصدى بمهارة وفدائية لخط هجوم الوحدة.

وأثنى النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» على لاعبه بشكل خاص عقب مباراة «العنابي»، بتعليق جاء فيه: أداء رائع قدمه حمدان العامري أمام الوحدة، قوة وتركيز ومستوى عالٍ، وقدم النادي رسالة شكر للاعب الشاب على الروح القتالية والأداء اللافت الذي جعله أبرز نجوم اللقاء.