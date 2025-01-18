نجوم صنعوا الفارق في دورينا

يسدل الستار الأسبوع المقبل على الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، وبالتزامن مع ذلك أنهت الأندية تقييم المرحلة الأولى من الموسم بسلبياتها وإيجابياتها، وحددت أبرز احتياجاتها لمرحلة الإياب.

وسجلت الـ12 جولة الماضية تألق العديد من اللاعبين الذين كانوا أكثر تأثيراً من خلال التسجيل وصناعة الأهداف، والتمريرات المؤثرة.

وشهد الدور الأول حتى الآن تسجيل 287 هدفاً في 83 مباراة، وتصدر العين قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً بـ30 هدفاً ثم النصر وشباب الأهلي بـ27 هدفاً لكل منهما.

وتسلط «البيان» في التقرير التالي الضوء على اللاعبين الأكثر تأثيراً في فرقهم خلال المرحلة الأولى من الموسم من خلال الإحصائيات والأرقام ودقائق اللعب.

تصدر المشهد التوغولي لابا كودجو مهاجم العين بتسجيله 15 هدفاً ما يعادل 50 % من مجموع أهداف العين، كما أسهم في صناعة هدف واحد في 10 مباريات من أصل 12 جولة. وحل السوري عمر خريبين لاعب الوحدة في المركز الثاني بتسجيله 10 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.

ولعب خريبين 285 تمريرة لزملائه، ثم علي مبخوت مهاجم النصر الذي نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف آخر والتسديد 13 مرة على المرمى وتقديم 211 تمريرة، ثم الإيراني سردار آزمون، الذي لعب 9 مباريات فقط مع شباب الأهلي من أصل 11 جولة، واستطاع تسجيل 8 أهداف بمعدل تهديفي 0,89 وصناعة هدفين، والتسديد 12 مرة على المرمى ولعب 178 تمريرة.

ويأتي المغربي عادل تاعرابت لاعب النصر أيضاً في صدارة اللاعبين الأكثر تأثيراً في نتائج فرقهم، حيث أسهم في 10 أهداف بتسجيله 7 وصناعة 3، ولعب 484 تمريرة لزملائه منها 14 عرضية و14 تسديدة على المرمى، وأسهم الإيراني مهدي قايدي مهاجم كلباء في 11 هدفاً لفريقه بتسجيل 6 أهداف وصناعة 5 ولعب 201 تمريرة والتسديد على المرمى 21 مرة.

وكذلك كايو لوكاس مهاجم الشارقة الذي أسهم في 11 هدفاً لفريقه من خلال تسجيله 6 وصناعة 5، كما لعب 351 تمريرة وسدد 13 مرة على المرمى والجمايكي جونيور فليمنغز لاعب عجمان، الذي سجل 7 أهداف لفريقه ما يعادل 39 % من أهداف البرتقالي في الدوري وسدد 15 مرة على المرمى ولعب 265 تمريرة.

ويعد كاكو لاعب العين أحد أبرز اللاعبين الأكثر تأثيراً في نتائج فرقهم، حيث يتصدر صناعة الأهداف بـ7 تمريرات حاسمة وتسجيله هدفاً واحداً، ولعب كاكو 502 تمريرة منها 27 عرضية، يليه الإيطالي دانيل بيسا لاعب كلباء، الذي أسهم في صناعة 5 أهداف وتسجيل هدفين وتقديم 401 تمريرة ووليد أزارو مهاجم عجمان، الذي صنع 5 أهداف وسجل 3. وفي فرق آخر الترتيب يعد الكاميروني أناتولي مهاجم البطائح الأكثر تأثيراً بتسجيله 5 أهداف، ثم التونسي هيثم الجويني مهاجم دبا الحصن بتسجيله 4 أهداف.