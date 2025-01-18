الوصل والسد.. مواجهة الأبطال في «درع السوبر»اليوم

ل الوصل ضيفاً على السد القطري على ملعب استاد جاسم بن حمد بالدوحة عند الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات في المباراة التي تجمع الفريقين على لقب «درع السوبر»، بمواجهة الأبطال التي تجمع حامل لقب الدوري الإماراتي في نسخته الأخيرة بمضيفه حامل لقب الدوري القطري. ويعمل الفريقان على تقديم مستوى متميز والفوز باللقب الثمين في مباراة تحظى باهتمام متعاظم، ويتوقع أن تشهد حضوراً كبيراً.

وأكمل الوصل تحضيراته للقاء عبر تدريبات محلية تحت قيادة مدربه ميلوش، والتي أعقبت مباراته الأخيرة في بطولة الدوري أمام بني ياس، قبل مغادرة بعثة النادي، مساء أول من أمس، إلى الدوحة، التي أدى بها الفريق تدريبه الختامي للقاء أمس الجمعة، وسط معنويات عالية،.

ورغبة وإصرار كبيرين بانتزاع لقب البطولة، ومواصلة النجاحات التي بدأت في الموسم الماضي، الذي حقق خلاله «الإمبراطور» ثنائية الدوري والكأس، مع حرص اللاعبين على إرضاء الجماهير وتعويض التراجع في جدول ترتيب بطولة الدوري بالنسخة الحالية، الذي يحتل فيه المركز السابع برصيد 17 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية النصف الأول من البطولة.

ولن تكون مهمة الوصل سهلة أمام ضيفه السد، الذي يخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، والتتويج بالدرع مع الاحتفال بلقبه الأول في الموسم الحالي، وتؤكد نتائج السد الأخيرة في الموسم الحالي جاهزيته التامة للقاء، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري حتى الجولة الثانية عشرة، برصيد 25 نقطة نالها بالفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة 3 مواجهات.