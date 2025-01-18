سوزا: «الفرسان» لا يعرف سوى الفوز

أكد البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، سعادته بتتويج الفريق، مساء أول من أمس، بـ«درع التحدي» في افتتاحية النسخة الثانية من السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، بعد الفوز على مضيفه الريان 1-3، في مباراتهما على ملعب استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

وإضافة «الفرسان» لقبهم الثاني هذا الموسم، بعد تتويجهم قبل أسابيع بكأس سوبر إعمار للمحترفين، بفوزهم على الوصل 1-4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في أعقاب نهاية زمن المباراة الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وأشار إلى أن شباب الأهلي أغلق صفحة احتفالية «درع التحدي» فور الوصول إلى دبي، للتركيز على مواجهة ضيفه الجزيرة يوم 21 يناير الجاري، في افتتاحية الجولة 13 الأخيرة للدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين.

وأثنى على أداء «الفرسان» وروحهم القتالية من مباراة إلى أخرى، وعلى إظهار الفريق لشخصيته في كل المباريات، والحرص على تحقيق الانتصارات في جميع البطولات.

مشدداً على أن شباب الأهلي لم يكن الفريق المثالي أمام الريان القطري، لكنه أكد أنه فريق يريد الفوز، ويعمل من أجل تحقيقه بكل ما لديه من قوة وإمكانات.

هدف

وأوضح أن الانتصارات والألقاب تسهم في الحفاظ على معنويات اللاعبين المرتفعة، والمنظومة الجماعية في الأداء دون التأثر بغياب أي عناصر مهمة، مؤكداً أن اللاعبين يملكون منظومة ذهنية واحدة لا تعرف سوى الفوز.

ويعرف الجميع المطلوب منهم لإكمال وإنجاح الماراثون الطويل من التحديات والبطولات في موسم 2025-2024، وأن الجميع مطالب بالتركيز على المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه لا ينظر إلى الماضي أو إلى المستقبل البعيد، ويعمل وفق الهدف المباشر الذي أمامه.

وشكر سعيد سليمان، لاعب شباب الأهلي، مدرب الفريق باولو سوزا على منحه ثقة المشاركة أمام الريان في السوبر الإماراتي القطري، وتوجه بالشكر أيضاً إلى جميع زملائه على مساندتهم ودعمهم له داخل الملعب وخارجه.

وأكد أن شباب الأهلي نادٍ كبير لا يعرف سوى البطولات، وأنه حريص على بذل أقصى جهد لديه خلال التدريبات والمباريات، لإسعاد جمهور «الفرسان»، موجهاً الدعوة إلى جماهير الفريق للحضور والمساندة بقوة في مواجهة الفريق المقبلة أمام الجزيرة في الجولة الأخيرة للدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، أن الفريق ليس غريباً عن البطولات ومنصات التتويج، وأن الجميع يعرف جيداً كيفية التعامل مع الأحداث والنهائيات القوية.

مشيراً إلى جهود إدارة النادي، والأجهزة الفنية والإدارية في تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم داخل أرض الملعب، وإلى أن «الفرسان» ما زال أمامهم 4 بطولات مهمة أخرى سيعملون على الفوز بها، وشكر كل من تحدث عنه سواء بالسلب أو بالإيجاب.

ووعد بالاستمرار على تقديم أفضل ما لديه، ويشارك الفريق المزيد من الاحتفالات بالوصول إلى منصات التتويج في الموسم الجاري، كما شكر بقية حراس مرمى شباب الأهلي على دعمهم ومساندتهم له، مؤكداً أن الجميع جاهز لتمثيل الفريق، وأنه ليس المهم من يدافع عن عرين «الفرسان»، ولكن المهم هو تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب.