شباب الأهلي يصل إلى اللقب 34

احتفل شباب الأهلي وجمهوره في استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة مساء أول من أمس، بالتتويج بدرع التحدي في افتتاحية النسخة الثانية من السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، بعد الفوز على مضيفه الريان 1-3، ليضيف الفريق لقبه الثاني في هذا الحدث الرياضي المهم، بعدما سبق ونال درع السوبر في النسخة الأولى 2024، بتغلبه على ضيفه الدحيل 1-2، في استاد راشد بدبي.

ويحصد كذلك لقبه الثاني هذا الموسم، بعد تتويجه في 13 ديسمبر 2024، بكأس سوبر إعمار بفوزه على الوصل 1-4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في أعقاب نهاية زمن المباراة الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتلقى جمهور «الفرسان» وعداً من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، بالعمل بكل جهد، والقتال على كل ألقاب البطولات المشارك فيها الفريق في الموسم الجاري، بهدف زيادة الغلة التاريخية من الألقاب المتضمنة 34 بطولة، في ظل حالة التفاؤل لدى الجميع بالمستوى التنافسي العالي للفريق، واحتلاله للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 29 نقطة.

وبفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر، وتأهله للقاء الشارقة يومي 17 و22 مارس المقبل، ذهاباً وإياباً في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وللقاء عجمان يوم 25 يناير الجاري، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وللقاء الوحدات الأردني ذهاباً وإياباً يومي 12 و19 فبراير المقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

حدث متطور

وأعرب عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادته بحصول «الفرسان» على لقبهم الثاني في موسم 2025-2024، والوصول إلى منصة تتويج السوبر الإماراتي القطري للنسخة الثانية على التوالي، بعد التتويج العام الماضي بدرع السوبر.

مؤكداً أن هذا الحدث الرياضي المهم يتطور من عام إلى آخر، بعدما شهد في نسخة 2025، زيادة عدد المتنافسين من ناديين إلى 4 أندية، وتمنى استمرار مشاركة شباب الأهلي في النسخ المقبلة، وحصد المزيد من ألقابها.

وأشار إلى أن ما يزيد من سعادته باللقب الجديد، فرحة الجمهور، وحالة التفاؤل التي يعيشها الجميع هذا الموسم، واعتبر أن درع التحدي لقب مهم سوف يساهم في رفع الحالة المعنوية والقتالية لدى لاعبي شباب الأهلي للاستمرار بعروضهم ونتائجهم القوية.

وتمنى أن يستثمر هذا الإنجاز في تحفيز اللاعبين لتحقيق المزيد من الألقاب هذا الموسم، مع بقاء 4 تحديات مهمة أمام شباب الأهلي، الذي يسعى إلى تقديم موسم استثنائي، ويحصد خلاله أكبر عدد ممكن من الألقاب.

وكشف أن نتائج ومستويات «الفرسان» في موسم 2025-2024، ثمرة تخطيط استراتيجي يتم تنفيذه منذ فترة طويلة، وتحديداً منذ أن تم دمج أندية الأهلي والشباب ودبي في الكيان الجديد شباب الأهلي في مايو عام 2017، وأوضح أن الاستراتيجية تركزت على صناعة النجوم في السنوات الأولى، بما يخدم مصلحة الفريق ونتائجه طوال السنوات العشر التالية.

وشدد على أن هدف «الفرسان» دائماً يبقى التواجد الدائم على منصات التتويج، وأن هذا الهدف يعمل الجميع على تحقيقه، وأن الضغوطات التي يتعرض لها الفريق لتحقيق الأهداف المشروعة، تعود عليها وتسعده وتساعده على أداء العمل بإتقان وبرغبة وإصرار كبير على النجاح.

وكانت إدارة نادي شباب الأهلي عقب عودة الفريق إلى دبي في الساعات الأولى من صباح الأمس الجمعة، قد توجهت بخالص الشكر والتقدير لرابطة المحترفين الإماراتية، على دعمها ومساندتها للفريق في مباراة السوبر الإماراتي القطري، ما مثل دافعاً معنوياً كبيراً أسهم في تتويج «الفرسان» بدرع التحدي.

كما توجهت بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة دوري نجوم قطر، ونادي الريان، على التنظيم المميز لمباراة درع التحدي، وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وثمنت التسهيلات المقدمة طوال فترة إقامة بعثة الفريق في قطر.