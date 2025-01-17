إقالة دومينيكو تيديسكو مدرب المنتخب البلجيكي

أقيل مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم الإيطالي-الألماني دومينيك تيديسكو من منصبه الجمعة، بسبب سوء النتائج كما أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد في بيان في إشارة إلى خروج بلجيكا أمام فرنسا في ثمن نهائي كأس اوروبا الصيف الماضي بان المنتخب "لم يكن على قدر الطموحات تماما كما حصل في النسخة التالية من دوري الأمم الأوروبية أيضا".

ويرحل تيديسكو الذي كان يرتبط بعقد مع الاتحاد البلجيكي حتى عام 2026 بعد خروج بلجيكا من البطولة القارية وحلوله ثالثا في مجموعته في دوري الأمم في القسم الثاني من عام 2024 بعد أن حقق الفوز مرة واحدة في ست مباريات.