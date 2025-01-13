حازم إمام لـ« البيان »: «الأبيض» قادر على التأهل للمونديال

يظل حازم إمام، نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، أحد أبرز الأسماء، التي تحظى باحترام واسع في الوسط الرياضي العربي، بخبرته الطويلة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

«البيان» التقت حازم إمام، وتحدث باستفاضة عن منتخب الإمارات، ودوري أدنوك للمحترفين، وكواليس الفترة، التي قضاها ضمن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وكشف عن وجهة نظره تجاه العديد من القضايا الشائكة مثل أزمة التحكيم، ودور الإعلام والتعصب بين الجماهير، وأداء الأهلي والزمالك في البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، مؤكداً أن كرة القدم في مصر بحاجة إلى رؤية شاملة، تركز على الاستمرارية والجودة.

كيف ترى مستوى الكرة الإماراتية؟ وهل تعتقد أن منتخب الإمارات قادر على التأهل لمونديال 2026؟

الكرة الإماراتية في تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الدوري المحلي أو المنتخبات الوطنية، دوري أدنوك للمحترفين أصبح أكثر تنافسية، مع وجود أندية قوية تمتلك إمكانات كبيرة ولاعبين مميزين، سواء المحليين أو الأجانب، هذا التطور انعكس أيضاً على أداء الفرق الإماراتية في البطولات القارية، حيث باتت تنافس بقوة في دوري أبطال آسيا.

أما بالنسبة لمنتخب الإمارات فأنا أرى أنه يمتلك حظوظاً جيدة للتأهل إلى مونديال 2026، خاصة مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة، فالمنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يملكون خبرات كبيرة، إلى جانب مواهب شابة واعدة، وإذا استمر العمل بنفس الجدية فأعتقد أن الإمارات ستكون قادرة على العودة للمونديال بعد غياب سنوات طويلة.

استقرار الكرة الإماراتية وتطورها يأتي نتيجة التخطيط الجيد، والعمل المستمر على تطوير البنية التحتية والمواهب، وهو أمر يحسب للاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

ماذا تقول عن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وكيف تقيّم التجربة في ظل وجودك؟

أعتقد أن أي مجلس إدارة له إيجابياته وسلبياته، ولا يمكن الحكم عليه من منظور واحد، نعم، هناك إخفاقات في بعض الأمور، ولكن أيضاً حققنا نجاحات لا يمكن تجاهلها، لكن لا أنكر أننا واجهنا إخفاقات، أبرزها خسارة المنتخب الأول لبطولة أمم أفريقيا بالنسخة الماضية، وهو أمر كان محبطاً للجميع، ومع ذلك يجب أن نُدرك أن سلبيات المجلس في الأغلب كانت مرتبطة ببعض اللجان، مثل لجنة المسابقات، وأزمات الدوري العام، وهي مسائل لا تقع بالكامل ضمن مسؤوليات اتحاد الكرة، لكن الجماهير كانت تُحمّلنا تبعاتها.

كيف تقيّم مستوى التحكيم في الدوري المصري؟

التحكيم في الدوري المصري مثل أي منظومة تحكيمية في العالم، به أخطاء، لكن المشكلة الأساسية لدينا تكمن في تعامل الجماهير مع الأخطاء التحكيمية، للأسف، يتم تفسير الأخطاء من منطلق الانتماءات والميول، وتنتشر اتهامات بأن الحكام يتعمدون الإضرار بفريق معين أو مجاملة فريق آخر، بينما الواقع مختلف تماماً، إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل الضغوط النفسية، التي يتعرض لها الحكام، ما يؤثر على قراراتهم داخل الملعب، ويؤدي إلى وقوعهم في الأخطاء.

هل تخطط لرئاسة نادي الزمالك يوماً ما ؟

في الحقيقة، لا أفكر في شغل أي منصب إداري في الفترة الحالية، فاهتمامي ينصب حالياً على مجالات أخرى بعيداً عن المناصب الإدارية، فكرة الترشح لرئاسة نادي الزمالك هي مسؤولية كبيرة، وتتطلب تفرغاً كاملاً والتزاماً على مدار الساعة، وهو أمر لا أستطيع التفكير فيه في الوقت الراهن.

أما في المستقبل فلا يمكنني أن أجزم بما قد يحدث، فالأمر كله بيد الله، ولا أحد يعلم ما تخبئه الأيام، وأنا حالياً أرى أن الظروف لا تسمح بذلك، في النهاية خدمة نادي الزمالك شرف لأي شخص ينتمي إليه، وإذا جاء الوقت المناسب وكانت هناك فرصة حقيقية لإحداث فارق ملموس فلن أتردد في التفكير في الأمر بشكل جدي، لكن حتى ذلك الحين، أفضّل البقاء قريباً من النادي كمحب وداعم بعيداً عن المناصب.

الإعلام الرياضي في مصر يعتبر جزءاً من مشكلة تعصب الجماهير، ما رأيك؟

لا شك، الإعلام الرياضي في مصر يلعب دوراً كبيراً في زيادة التعصب بين الجماهير، لأنه يضخم القضايا، ويعطيها مساحة أكبر مما تستحق، خاصة عندما يكون هناك تفاعل كبير حولها على منصات التواصل الاجتماعي.

السوشيال ميديا أصبحت ساحة لتأجيج المشاعر السلبية، وتعزيز حالة التعصب، وعندما يلتقط الإعلام هذه القضايا ويبدأ في تسليط الضوء عليها تتحول إلى أزمات أكبر مما هي عليه في الواقع، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا تعميم الحكم على جميع العاملين في الإعلام الرياضي، فهناك إعلاميون يمتلكون المهنية، والقدرة على التوازن في طرح القضايا، لكن للأسف هناك أيضاً من لا يصلح للظهور على الشاشة، بعضهم قد يكون لاعباً سابقاً جيداً أو محللاً فنياً، لكنه يفتقر إلى مهارات الإعلام الأساسية، فلا يمكن أن يتحدث في البرامج بنفس الطريقة، التي يتحدث بها مع أصدقائه أو في الجلسات الخاصة.

المشكلة الأكبر هي عندما يتحدث البعض دون وعي كافٍ بتأثير كلماتهم، فالإعلامي يخاطب ملايين المتابعين، والكلمة في الإعلام لها وقع كبير، وقد تؤدي إلى تصعيد الأمور، وزيادة التعصب بين الجماهير، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون الإعلامي على دراية بمسؤوليته وأثر كلماته، لأن الجمهور يتأثر بما يسمعه، ويتفاعل معه، مما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمات بدلاً من تهدئتها.

ما الأمر الذي تود تغييره في الكرة المصرية؟

لو كان بإمكاني تغيير شيء واحد في كرة القدم المصرية، فهو بالتأكيد النظام. نحن بحاجة إلى نظام واضح ومستقر، يضمن استمرار العمل وفق خطط طويلة الأمد، بعيداً عن العشوائية، لدينا بنية تحتية جيدة وعدد كبير من الملاعب، لكن المشكلة دائماً تكمن في الحفاظ على هذه الموارد، وتطويرها بشكل مستمر.

على الرغم من امتلاكنا العديد من الملاعب، إلا أن القليل منها فقط يصل إلى المستوى المطلوب، نحن نهتم بالكم وليس الكيف، الكرة الحديثة تتطلب ملاعب بمواصفات عالية، توفر البيئة المثالية للاعبين والجماهير على حد سواء، وإذا تمكنا من تحسين هذا الجانب بشكل جاد ومنهجي فسيكون لذلك أثر إيجابي ملحوظ على مستوى الكرة في مصر.

ما رأيك في أداء الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟

أداء الأهلي والزمالك هذا الموسم لا يُعد الأفضل حتى الآن، فكلا الفريقين لم يظهر بالمستوى الذي اعتدنا عليه في الفترات السابقة، رغم ذلك، لا أزال أؤمن بقدرتهما على المنافسة بقوة، والحفاظ على بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اللتين حققاهما في الموسم الماضي.

الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك تمتلك خبرات واسعة في التعامل مع البطولات القارية، وهو ما يمنحها أفضلية في الأدوار الحاسمة، حتى لو لم يكن المستوى في بداية الموسم على ما يرام.