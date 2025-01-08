«أبيض الناشئين» يتدرب في الفجيرة

يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 16 سنة «مواليد 2009» تدريباته اليومية في معسكر الفجيرة الذي ينتهي اليوم 8 يناير، ويأتي في إطار إعداده المبكر للمشاركات القادمة.

وأدى الفريق، أول من أمس، حصته التدريبية الرابعة بمشاركة 22 لاعباً، هم: عبد الله عوض، مايد أحمد، حمد أحمد «شباب الأهلي» علي حسن، سلطان قاسم «النصر» حسين يوسف، عبد الرحمن لنجاوي، ماجد محمد «الوصل» مسلم محمد، مبارك البريكي، بطي خميس، عبد الرحمن العواني، عبد العزيز خالد «الجزيرة» علي الجسمي، سلطان ماجد، سعيد الراشدي، حمد سالم «الشارقة» جمعة البلوشي، سعود الدرعي «العين» عيسى البلوشي «كلباء» محمد شادوك «الإمارات» عبد الله الحوسني «بني ياس».