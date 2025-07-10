الأرجنتين تحافظ على الصدارة في تصنيف الفيفا والمغرب مصر يتصدران عربياً





حافظ المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، على صدارة تصنيف المنتخبات، الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، بينما قفز المنتخب الألماني للمركز التاسع.

وفي المقابل، تراجع المنتخب السعودي مركزا واحدا، ليحتل المرتبة 59 عالميا والسابع عربيا خلف المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، وقطر والعراق.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف، متفوقا على المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، وعلى فرنسا، حيث لم يكن هناك أي تغيير في أول ثلاثة مراكز، وجاءت المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع وخلفه المنتخب البرازيلي.

وتقدم المنتخب البرتغالي على نظيره الهولندي واحتل المركز السادس بعد الفوز بلقب دوري أمم أوروبا، وأكملت منتخبات بلجيكا وألمانيا وكرواتيا المراكز العشرة الأولى. وارتقى المنتخبان الألماني والكرواتي على حساب المنتخب الإيطالي الذي تراجع من المركز التاسع إلى الحادي عشر.

وتقدم المنتخب الألماني رغم الخسارة أمام البرتغال وفرنسا في نهائيات دوري أمم أوروبا، لأن وفقا لقوانين فيفا فإن الهزائم في البطولات النهائية لا يؤدي لخصم النقاط في التصنيف.

ويعد المركز التاسع مهما للمنتخب الألماني بسبب قرعة كأس العالم التي تقام في وقت لاحق من العام. وسيتم تصنيف أول تسع منتخبات في التصنيف العالمي مع الدول الثلاثة المضيفة أمريكا وكندا والمكسيك، وبهذه الطريقة ستتفادى تلك المنتخبات مواجهة فرق كبرى في مرحلة المجموعات.

وكان منتخب كوستاريكا أكثر منتخب تقدم في التصنيف حيث قفز 14 مركزا ليحتل المركز الـ40 وذلك بفضل وصوله لدور الثمانية في بطولة الكأس الذهبية، وقفز المنتخب المكسيكي، الفائز باللقب، أربعة مراكز ليحتل المركز الثالث عشر.

وفي المقابل، تراجع المنتخب السعودي مركزا واحدا، ليحتل المرتبة 59 عالميا والسابع عربيا خلف المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، وقطر والعراق.

وعلى المستوى الآسيوي، حل المنتخب السعودي في المركز الثامن خلف اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر، وأوزبكستان والعراق.

وفي الوقت نفسه، احتل المنتخب المغربي صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية، حيث تواجد في المركز الثاني عشر عالميا، يليه المنتخب السنغالي في المركز الثامن عشر عالميا، وجاء المنتخب المصري في المركز الثالث أفريقيا والـ34 عالميا.