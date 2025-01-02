نهائي «خليجي 26» باللون الأحمر عن جدارة

جاء تأهل المنتخب العماني للمباراة النهائية في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26» إثر فوزه على نظيره السعودي 2 - 1 مساء أول من أمس في الدور نصف النهائي على استاد جابر المبارك، عن جدارة واستحقاق، قبل أن يلحق به إلى النهائي شقيقه المنتخب البحريني بعد فوزه بهدف نظيف على حساب نظيره الكويتي «مستضيف البطولة» في الدور نصف النهائي، أمام 60 ألفاً و122 مشجعاً على استاد جابر الأحمد الدولي، قاد اللاعب محمد مرهون منتخب بلاده إلى المباراة النهائية بإحرازه هدف المباراة الوحيد «ق 75».

النتيجة طبيعية، وأثبتت كفاءة منتخبي عمان والبحرين إلى النهائي بعد غدٍ السبت، والذي سيتلون باللون «الأحمر» عن جدارة واستحقاق لما قدمه المنتخبان طيلة مشوارهما في البطولة، فلا خاسر في اللقاء مهما كانت النتيجة بعد الأداء الطيب الذي قدمه الفريقان، ويكفي أنهما أكملا المباراتين أمام السعودية والكويت بعشرة لاعبين، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لكل من المنذر العلوي لاعب المنتخب العماني، وعبدالإله هوساوي لاعب المنتخب السعودي، في حين تعرض منتخب البحرين للعب بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب مهدي عبدالجبار «ق 52».

تتويج

وقاد المدرب العماني رشيد جابر منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، كأول مدرب عماني يقوده إلى النهائي الخليجي. ونجح المنتخب العماني بتحقيق الفوز الثالث على نظيره السعودي خلال 17 مباراة في كأس الخليج العربي، شهدت تفوق المنتخب السعودي بالفوز في 13 مواجهة، بينما كان التعادل بين المنتخبين في مباراتين. ويتطلع المنتخب العماني للمنافسة على اللقب الثالث في البطولة في النهائي على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، بعد تتويجه باللقب مرتين، إذ كان الأول على أرضه في «خليجي 19»، بينما جاء الفوز الثاني في «خليجي 23» بالكويت.

وحقق رشيد جابر العديد من الألقاب المحلية مع الأندية العمانية من أبرزها تتويجه مع نادي السيب بلقب كأس الاتحاد الآسيوي في 2022، كأول فريق عماني ينجح في حصد هذا اللقب القاري، كما خاض تجربة التدريب الخارجي لفترة قصيرة مع نادي الوحدات الأردني في 2023، كما قاد المنتخب في خليجي 15 بالسعودية.

تعاقد

وكان الاتحاد العماني لكرة القدم، أعلن التعاقد مع المدرب الوطني رشيد جابر لقيادة المنتخب الوطني في سبتمبر الماضي، خلفاً للمدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي، بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

على جانب آخر، أكد مدرب المنتخب البحريني، الكرواتي دراغان تالايتش، أن لاعبي المنتخب البحريني قدموا مباراة مُميزة أمام الكويت في الدور نصف النهائي، مبيناً أن الكويت قدم مباراة قوية خصوصاً في أخر 10 دقائق، وواصل: وصلنا للمباراة النهائية بفضل اللاعبين المميزين في صفوف منتخب البحرين الذين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تحقيق الفوز والتأهل، رغم حالة الطرد التي تعرضنا لها وكانت من الممكن أن تسهم في هزيمتنا وتحرمنا من التأهل للمباراة النهائية.

وتقدم تالايتش بالشكر إلى الجماهير البحرينية التي حضرت للكويت لمؤازرة المنتخب الوطني وبارك للاتحاد الكويتي لكرة القدم على تنظيم خليجي 26، بحضور أكثر من 66 ألف مشجع إلى ملعب المباراة.