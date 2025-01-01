وليد عباس: جهود الأبيض مهدرة دون مهاجم صريح

أكد وليد عباس لاعب منتخبنا الوطني سابقاً وشباب الأهلي حالياً أن «الأبيض» دفع ثمن غياب مهاجم صريح عن صفوفه في «خليجي 26»، وخص بالذكر غياب علي مبخوت هدافه التاريخي، مشدداً على ضرورة عودته خلال التصفيات المتبقية حتى لا تهدر جهود المنتخب، وتكلل مسيرته بالتأهل إلى المونديال.

ويملك وليد عباس (39 عاماً) تجربة طويلة مع المنتخب انطلقت في ديسمبر 2008 وخاض 105 مباريات سجل فيها 6 أهداف.

وقال وليد عباس: بصرف النظر عن الخروج المبكر من البطولة، قدم منتخبنا الوطني مستويات جيدة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، لا يمكن لأي فريق الذهاب بعيداً في كرة القدم بلا مهاجم صريح، وهو ما افتقده منتخبنا حالياً، هذه الثغرة لم تكن وليدة اللحظة، وبدت واضحة خلال تصفيات كأس العالم، لكننا لم نتداركها في كأس الخليج، المنتخب لعب بشكل جيد في المباريات الثلاث، وتفوق على منافسيه في التحكم في مجريات اللعب، وأوجد العديد من الفرص، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة لأنه لعب دون رأس حربة. وطبعاً في كرة القدم عندما لا تسجل، يسجل عليك.

وأضاف: لقد افتقدنا مهاجماً بحجم علي مبخوت، فهو لاعب كبير وما زال يقدم مستويات جيدة في الدوري، وأتمنى أن نراه مرة أخرى في المنتخب حتى لا نندم على ضياع المزيد من الفرص السهلة التي ربما ندفع ثمنها غالياً.

وأوضح أن خروج «الأبيض» من «خليجي 26» مجرد عثرة، خصوصاً أن أداءه كان تصاعدياً في تصفيات كأس العالم، ويجب أن يستمر على ذلك من أجل التأهل إلى النهائيات، مشيراً إلى أن المنتخب يحتاج فقط إلى دعم صفوفه بمهاجم صريح لترجمة الفرص إلى أهداف، مشدداً على ضرورة تفادي هذه الثغرة قبل الاستحقاقات المقبلة التي لا تقبل أي عثرة جديدة.

ويتصدر مبخوت هدافي «الأبيض» بـ85 هدفاً في 111 مباراة، وهو هداف كأس آسيا 2015 في أستراليا بخمسة أهداف، وهو يتزعم هدافي دوري المحترفين بـ225 هدفاً. وخاض مبخوت آخر مباراة بقميص «الأبيض» قبل عام من الآن وتحديداً منذ 30 ديسمبر 2023 عندما شارك في ودية قيرغيزستان التي فاز فيها منتخبنا بهدف دون رد سجله مبخوت، وتواجد ضمن قائمة «الأبيض» في كأس أمم آسيا 2023 ، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

وأكد وليد عباس أنه يتوجب تحويل تركيز «الأبيض» حالياً نحو تصفيات كأس العالم وأن يبني على المكتسبات السابقة والاستفادة من دروس «خليجي 26» التي جاءت في توقيت مثالي للاستعداد بشكل جيد للمباريات المقبلة. وعن ذكرياته في كأس الخليج، أوضح أن تتويج «الأبيض» بلقبه الثاني في «خليجي 21» في البحرين من أجمل المحطات التي عاشها في مسيرته الكروية.

النصر وشباب الأهلي

وعن رأيه في تسجيل 10 أهداف في لقاء الإياب في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين شباب الأهلي والنصر ، قال وليد عباس: إن تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف، أمر عادي، بحكم ضم الفريقين للاعبين جيدين في الهجوم، وقال: «جاءت المباراة مفتوحة ، إنها ديربي ولطالما شهدت تسجيل الكثير من الأهداف، هذا النوع من المباريات يصعب التكهن فيها بالنتيجة».

وأضاف: ربما أسهم سيناريو الشوط الأول في هذا الكم الكبير من الأهداف عندما سجلنا هدفين تراجعنا إلى الخلف، وبالتالي منحنا النصر مساحات إضافية للتقدم.