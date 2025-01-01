10 لاعبين جدد ضمن خيارات بينتو في 2025

ترتفع الخيارات في عام 2025 أمام البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الوطني، عند اختياره قوائم «الأبيض» لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك عندما يلتقي منتخبي إيران وكوريا الشمالية يومي 20 و25 مارس 2025، ومنتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو 2025، وذلك مع استيفاء عدد كبير من اللاعبين لشرط مرور خمس سنوات حتى يستطيعوا تمثيل منتخبنا الوطني.

وتضم قائمة الخيارات، 10 لاعبين جدداً في عام 2025، ويكمل شرط الخمس سنوات في يناير، علاء زهير لاعب الوحدة، وكايو لوكاس لاعب الشارقة، وريتشارد أكونور لاعب الجزيرة، وفي فبراير لاعب الشارقة لوان بيريرا، ما يعني إمكانية مشاركة هؤلاء اللاعبين مع «الأبيض» في المواجهات المتبقية من تصفيات المجموعة الأولى، بينما سيكون متاحاً للانضمام لمنتخبنا في يوليو كل من غاستون سواريز لاعب شباب الأهلي، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، وايريك ظهير العين، وفي سبتمبر، عمر تراوري لاعب الجزيرة، وروبن فيليب لاعب الوحدة، وغوستافو اليماو لاعب النصر.

كما سيكون هناك 6 لاعبين آخرين عام 2026، وهم يوري سيزار وبالا وكارتابيا من شباب الأهلي، وكوليبالي من الجزيرة، وسيكو بابا من العين، وعثمان كمارا من الشارقة، و4 لاعبين في عام 2027، وهم جوناس وبالاسيوس من العين، ورينان من شباب الأهلي، وسياكا من الوصل، ولاعب واحد في عام 2028، وهو فاكوندو من الوحدة، ولاعب واحد أيضاً في عام 2029، وهو ستوجان كيلوفيتش حارس مرمى الجزيرة.

وكانت صفوف منتخبنا الوطني الأول، قد شهدت خلال السنوات الأخيرة، مشاركة عدد من اللاعبين الجدد بعد إكمالهم شرط الخمس سنوات، وهم فابيو دي ليما وكايو كانيدو لاعبا الوصل، وسبستيان تيجالي لاعب الوحدة والنصر والشارقة السابق، بالإضافة إلى كوامي كويدو مدافع العين، ولوكاس بيمنتا مدافع الوحدة، ولاعبي الوسط عصام فايز من عجمان، ماركوس ميلوني لاعب الشارقة، سولومون سوسو لاعب العين، وبرونو اوليفيرا مهاجم الجزيرة، في حين اختار 3 لاعبين تمثيل منتخبنا الوطني، وهم عدلي محمد حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي، وماكنزي هانت لاعب وسط فليتوود الإنجليزي، وجونيور نيداي مهاجم مونبلييه.

وتجدر الإشارة إلى أن «الأبيض» يسعى خلال العام الجديد، إلى التأهل لنهائيات كأس العالم المقررة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتأهل من قارة آسيا 8 منتخبات، بالإضافة إلى نصف مقعد يتنافس عليه منتخب آسيوي ضمن الملحق العالمي، ويحتل منتخبنا حالياً، المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية للمونديال برصيد 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن منتخب إيران في الصدارة، و3 نقاط عن منتخب أوزبكستان في المركز الثاني.

ويحتل المنتخب القطري، المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب قيرغيزستان في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، ومنتخب كوريا الشمالية في المركز السادس الأخير بنقطتين، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم المقبلة، بينما يتأهل ثالث ورابع كل مجموعة إلى المرحلة الرابعة من التصفيات، حيث سيتم تقسيمهم على مجموعتين، وتضم كل منها 3 فرق، وستلعب دورياً من دور واحد في مكان محايد، ويتأهل متصدرا المجموعتين إلى كأس العالم، ويتأهل وصيف كل مجموعة إلى اللعب معاً مباراتين ذهاباً وإياباً ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق التصفيات العالمي.