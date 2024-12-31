السعودية تواجه عُمان.. والبحرين تنتظر الكويت

يلتقي المنتخب السعودي، اليوم، نظيره العُماني في نصف كأس الخليج «خليجي 26» في كرة القدم، فيما تصطدم الكويت المضيفة بصلابة المنتخب البحريني، وكانت السعودية التي تخوض البطولة بتشكيلة أساسية، منيت بهزيمة افتتاحية أمام البحرين 2 - 3، قبل أن تقلب تأخرها أمام اليمن بهدفين إلى فوز في الرمق الأخير 3 - 2.

لكن رجال المدرب الفرنسي العائد هيرفيه رونار، قدموا مباراة جيدة أمام العراق حامل اللقب في ختام دور المجموعات وحققوا الفوز 3 - 1 أمام نحو 55 ألف متفرج، بركلة جزاء نجمهم سالم الدوسري وثنائية متأخرة من المهاجم عبدالله الحمدان.

وتبحث السعودية عن لقب رابع بعد 1994 و2002 و2003.

ويغيب ناصر الدوسري عن صفوف «الأخضر» لتراكم البطاقات، وعبدالإله المالكي بسبب الإصابة، لينضم إلى المصابين خلال البطولة الحالية، فراس البريكان وياسر الشهراني وعبدالإله العمري وصالح الشهري وعبد الله الخيبري.

في المقابل، تطمح عُمان إلى تأكيد تخصصها بالتأهل إلى النهائي للمرة الثانية توالياً والسادسة في تاريخها، ومنذ اعتماد نظام الإقصائيات في البطولة عام 2004، فإن عُمان (البطلة مرتين في 2009 على حساب السعودية و2017 أمام الإمارات)، تأهلت إلى النهائي خمس مرات «رقم قياسي» كان آخرها في النسخة الماضية في 2023 عندما خسرت أمام العراق بعد التمديد 2 - 3.

وتصدرت عُمان المجموعة الأولى رغم أنها كانت خارج الترشيحات، بعد معاناتها في تصفيات المونديال التي تحتل فيها المركز الرابع في مجموعتها ضمن الدور الثالث من فوزين و4 هزائم.

كما تترقب الجماهير الخليجية لقاء القمة بين الكويت المضيفة والبحرين على استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع لستين ألف متفرج، بعد تصدر الأخير بمجموعتها اثر فوزين على السعودية «3 - 2» والعراق «2 - 0» وخسارة بتشكيلة احتياطية أمام اليمن «1 - 2»، فيما حصدت الكويت خمس نقاط من ثلاث مباريات وحلت ثانية وراء عُمان بفارق البطاقات الصفراء «اللعب النظيف 7 - 9».

وفي الطرف المقابل، يعتمد مدرب البحرين، الكرواتي دراغان تالاييتش، على أمثال وليد الحيام وأمين بنعدي، وكميل الأسود وعلي مدن ومحمد مرهون ومهدي عبدالجبار، فيما يغيب سيد مهدي باقر بعد طرده أمام اليمن.