210 آلاف طلب على تذاكر مباراة الكويت والبحرين

أكد الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وجود ضغط كبير على شراء التذاكر المخصصة لمباراة المنتخبين الكويتي والبحريني في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، على إستاد جابر الأحمد الدولي، الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، ووصول عدد الطلبات عليها إلى 210 آلاف طلب.

حلول

وأوضح في تصريحات، أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعمل على وضع العديد من الحلول لتمكين مشجعي المنتخبين الكويتي والبحريني، بالإضافة إلى محبي ومتابعي هذه البطولة، من متابعة المباراة، من بينها فتح إستاد نادي النصر الرياضي مجاناً لنقل مباراة الكويت والبحرين، بالإضافة إلى المناطق الأخرى المخصصة لنقل المباريات على شاشات كبيرة. وأضاف أن الشركة المسؤولة عن بيع التذاكر تسعى لتوفير الحلول المناسبة، موضحاً أن هناك بروفة ستجرى على إستاد نادي النصر حول نقل المباراة عبر شاشة النادي، وسيتم الإعلان عن التطورات للجماهير بإشراف المهندسين المسؤولين.

توقعات

وعزا تزايد الزخم الجماهيري في البطولة، إلى النتائج التي حققتها المنتخبات الخليجية في الدور التمهيدي وصولاً إلى الدور نصف النهائي، مع توقعات بارتفاع مؤشرات التفاعل بمستوى أكبر في مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.