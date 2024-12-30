رينارد: الأخضر السعودي في المكان الذي نطمح له

أكد مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، أن الأخضر في المكان الذي كان يمثل طموح الجميع، وهو الوصول إلى الدور قبل النهائي لـ "خليجي زين 26". وأضاف أن مواجهة المنتخب العماني صعبة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة.





ووجه رينارد رسالة إلى الجماهير السعودية، قال فيها: "أود أن أبارك للجماهير التأهل إلى الدور قبل النهائي، وأشكرهم على حضورهم في لقاء العراق ودعمهم للأخضر كعادتهم".





وأوضح رينارد أن عبد الله الحمدان قدم مستوى جيدًا في لقاء العراق، لكنه شدد على أهمية أداء الفريق الدفاعي. وأعرب عن سعادته بانضمام اللاعب مروان الصحفي إلى الفريق، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد مدى جاهزيته للمشاركة بناءً على تدريب اليوم.





وشدد رينارد على أنه يعمل على فرض أسلوب المنتخب السعودي في المباراة، وعدم منح المنتخب العماني الفرصة لفرض أسلوبه أو التحكم في اللقاء. وأكد أنه يسعى للتحسن من مباراة لأخرى ولرفع مستوى الأداء تدريجيًا.





وقال: "لا أعلم حتى الآن من اللاعبين الذين سيشاركون في التشكيل الأساسي، لكنني على دراية بإمكانياتهم، وهذا هو الأهم بالنسبة لي كمدرب. لاعبو الجيل الحالي يطمحون لحصد لقب خليجي 26 لتعزيز مكانتهم في الكرة السعودية".





من جانبه، أكد اللاعب عون السلولي أن الأخضر جاهز لمواجهة المنتخب العماني سعيًا للتأهل إلى المباراة النهائية. وأضاف: "أشكر الجمهور السعودي وأتمنى دعمهم في مباراة نصف النهائي، ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز".



